الدفاع الجزائرية: إرهابى مطلوب يسلم نفسه للسلطات بولاية تمنراست

الجزائر /أ ش أ/

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأحد، أن إرهابيا مطلوبا سلم نفسه للسلطات بولاية "تمنراست" جنوبى البلاد.

وقالت الوزارة - فى بيان لها - "إنه فى إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش سلم الإرهابى أمحمد العربى لادمي، وكنيته عبد اللطيف نفسه أمس للسلطات العسكرية بتمنراست، مشيرة إلى أن الإرهابى الذى التحق بالجماعات الإرهابية عام 2013، كان بحوزته بندقية آلية من نوع (كلاشنيكوف) وأربع خزن ذخيرة مملوءة".

وأضاف البيان أن مفرزة (دورية) للجيش دمرت إثر عملية بحث وتمشيط ببلدية (لارباع) بولاية باتنة (شمال شرق) 4 قنابل تقليدية الصنع.. لافتا إلى أنه تم ضبط 3 تجار مخدرات بولاية تلمسان بحوزتهم كمية كبيرة من المخدرات تقدر بـ253.9 كيلو جرام.a