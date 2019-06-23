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الثلاثاء ..مكتبة الإسكندرية تنظم حفل تخرج طلاب شباب الصفوة الأفارقة

الأحد، 23 يونيو 2019 02:52 م
الثلاثاء ..مكتبة الإسكندرية تنظم حفل تخرج طلاب شباب الصفوة الأفارقة مكتبة الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية - جاكلين منير

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ينظم برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية التابع لقطاع البحث الأكاديمى بمكتبة الإسكندرية، الاحتفالية السنوية السابعة لتخرج الطلاب الأفارقة المشاركين فى برامج شباب الصفوة الأفارقة، وذلك الساعة الحادية عشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2019.

وقد تشكلت رابطة الصفوة الأفارقة بمكتبة الإسكندرية، منذ أوائل عام 2011 لتضم فى عضويتها مجموعات من الطلاب الأفارقة والمصريين الدارسين بجامعة الإسكندرية فى البداية، وسرعان ما إنضم إليهم عدد آخر من طلاب الجامعات الأخرى كجامعة القاهرة وعين شمس والجامعة الأمريكية.

وتهدف مكتبة الإسكندرية من خلال البرنامج إلى فتح قنوات للتواصل بين الطلاب الأفارقة وزملائهم من المصريين عن طريق عقد لقاءات أسبوعية وغيرها من الأنشطة التى تتيح للطرفين مشاركة المعرفة وتبادل الخبرة وتعزيز العلاقات المصرية الإفريقية من خلال إنتاج سفراء مستقبليين لمصر فى مختلف البلدان الإفريقية من أبناء وبنات تلك الدول. كما تهدف إلى بناء قدرات وتنمية مهارات الطلاب الأفارقة عن طريق ورش العمل العلمية المختلفة والدورات التدريبية المقدمة لهم.

ويلتقى أعضاء الرابطة كل يوم سبت بمكتبة الإسكندرية وبيت السنارى بالقاهرة ليقوموا بعرض موضوعات للحوار وتبادل المعرفة حول بلدانهم وما فيها من فرص أو تقديم حلول لبعض المشكلات، ومناقشة الجديد فى العلوم والتكنولوجيا وكل ما يمكن أن يشكل دائرة اهتمام بينهم وبين أقرانهم.

 

 


اخبار الاسكندرية

مكتبة الاسكندرية

الطلاب الافارقة

رابطة صفوة الافارقة

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