الثلاثاء.. زراعة عين شمس تطلق الملتقى العلمى للجمعية العلمية للإرشاد الزراعى

كتب محمود راغب

تطلق كلية الزراعة جامعة عين شمس، الثلاثاء المقبل، الملتقى العلمى للجمعية العلمية للإرشاد الزراعى، بالتعاون مع الجمعية العلمية للإرشاد الزراعى بالتنمية الزراعية المستدامة، تحت رعاية وحضور الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس والدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة.

ويناقش الملتقى على مدار يومين التوسع الزراعى الأفقى فى ظل محدودية الموارد المائية و مشروعات الزراعات المحمية ودورها فى تحقيق الأمن الغذائية والمشروعات القومية لتنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ونقل ونشر التكنولوجيا الزراعية فى إطار المشروعات الزراعية القومية، بحضور عدد من الخبراء البارزين من بينهم: الدكتور حسين جادين ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة " الفاو" والدكتور عادل البلتاجى والدكتورأيمن فريد أبو حديد وزراء الزراعة سابقا.