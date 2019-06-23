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التمثيل التجارى بالأردن: تنفيذ مشروع استثمارى أردنى في مصر بقيمة 25 مليون دولار أمريكى

الأحد، 23 يونيو 2019 01:06 م
التمثيل التجارى بالأردن: تنفيذ مشروع استثمارى أردنى في مصر بقيمة 25 مليون دولار أمريكى صادرات -ارشيفية
كتب إسلام سعيد

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قام مكتب التمثيل التجارى المصرى في عمان (الأردن)، برئاسة المستشار التجارى عبير كمال ونائبها السكرتير التجاري سمير قرشي، بعقد سلسلة من الاجتماعات مع مسئولي مجموعة أساس للصناعات الخراسنية لبحث رغبة المجموعة في الاستثمار في مصر. 
 
وقام المكتب التجارى في عمان بموافاة المجموعة الأردنية بكافة المعلومات المتعلقة بالاستثمار في مصر مع شرح للمزايا التي تقدمها مصر للمستثمرين الأجانب، خاصة المستثمرون من الدول العربية الشقيقة وعلى رأسها الأردن، كما قام المكتب بترتيب لقاء لمسئولي المجموعة مع هيئة التنمية الصناعية المصرية لبحث الإجراءات الخاصة بتخصيص قطعة الأرض اللازمة لإقامة المصنع، والذى تبلغ قيمته الاستثمارية نحو 25 مليون دولار (وفق الشركة الأردنية).
 
وأبدى مسئولو الشركة الأردنية خلال لقاءاتهم مع رئيس المكتب التجاري في عمان رغبتهم في إيجاد شريك مصري للتعاون في تصدير المنتجات الخرسانية إلى السوق العراقية من خلال استغلال الامكانيات المتوفرة لدي مصنع المجموعة بالمملكة الأردنية.
 
وتجدر الإشارة إلى أن رأسمال الشركة الأردنية يبلغ 100 مليون دولار أمريكي وينحصر نشاطها في مجال الخرسانات الأسمنتية الجاهزة، والخرسانات الأسمنتية مسبقة الصب والعقدات الجاهزة.

التمثيل التجاري

التصدير

الاستثمار الأجنبي

اخبار الاقتصاد

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