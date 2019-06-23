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التعليم: عقود المعلمون بالمسابقة المؤقتة انتهت بتاريخ 31 مايو 2019.. وسنراعى الكفاءات

الأحد، 23 يونيو 2019 04:31 م
التعليم: عقود المعلمون بالمسابقة المؤقتة انتهت بتاريخ 31 مايو 2019.. وسنراعى الكفاءات وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المسابقة المؤقتة للاستعانة بعدد من الخريجين للعمل بنظام العقد المؤقت خلال الفصل الدراسى الثانى للعام 2018/2019 قد انتهت بتاريخ 31 مايو 2019

وقالت الوزارة إن شروط المسابقة منذ الإعلان عنها فى فبراير 2019 كانت واضحة بأنها غير قابلة للتثبيت أو التجديد وذلك وفقًا لقانون الخدمة المدنية الصادر عن مجلس النواب عام 2016

وأضافت وزارة التربية والتعليم أن الهدف من مسابقة العقود المؤقتة كان بدء الإجراءات التنظيمية الفعلية لوضع خطة لعلاج العجز بالهيئة التدريسية وتفعيلًا لتعديلات قانون التعليم الصادرة عن مجلس النواب عام 2019 لتأهيل المديريات التعليمية لتنظيم مسابقات محلية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنها حال الإعلان عن فرص تعيينات جديدة بعد موافقة أجهزة الدولة المختصة سوف يراعى الاستعانة بالمتعاقدين المؤقتين الذين أثبتوا كفاءة خلال المسابقة المؤقتة المشار إليها.


التربية والتعليم

مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

موقف المعلمين المؤقتين

مسابقه التعليم

مسابقه المعلمين

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