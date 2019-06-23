التخطيط: ننسق حاليا مع الجامعة العربية لعقد النسخة الثالثة للأسبوع العربى للتنمية المستدامة

كتبت- هبة حسام

قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إنه جارى العمل حاليا على التنسيق مع الجامعة العربية لعقد النسخة الثالثة للأسبوع العربى للتنمية المستدامة، لافتة إلى حرص مصر على التعاون مع أشقائها من الدول العربية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث شاركت الدولة المصرية من خلال الوزارة فى إعداد التقرير المرحلى حول جهود الدول العربية وجامعة الدول العربية ومنظومتها فى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، المتضمن رصد حالة أهداف التنمية المستدامة فى المنطقة العربية، وذلك خلال الفترة 2015-2018.

كما استضافت مصر الأسبوع العربى للتنمية المستدامة فى دورتيه الأولى والثانية خلال مايو 2017 ، ونوفمبر 2018، وذلك بالتعاون والشراكة مع كل من جامعة الدول العربية، والبنك الدولى، ومنظمات أخرى للأمم المتحدة.

وأضافت الوزارة خلال كلمتها بورشة العمل التى نظمتها بمقر معهد التخطيط القومى حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالعالم العربى، أن هناك تحدى أساسى يواجه دعم عملية التنمية المستدامة يرتكز فى توافر وإتاحة البيانات بالتصنيفات المطلوبة المتمثلة فة الموقع الجغرافى، والسن، والجنس، مشيرة إلى سعى مصر للتعامل مع هذا التحدى، من خلال التطوير الشامل لمنظومة البيانات.

وأكدت الوزارة على دور الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الريادي فى هذا المجال، حيث قام الجهاز بالتعاون مع جهات ومؤسسات الدولة الأخرى بتطوير استراتيجية احصائية وطنية، وإنشاء منصة إلكترونية لتسريع وتقنين عملية قياس ورصد ومتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، والبدء فى مبادرة "تفعيل" والتى تعمل على تفعيل دور المحليات فى جمع وقياس البيانات على المستوى المحلى، هذا إلى جانب إنشاء لجنة وطنية لمراجعة الإحصاءات ورفع جودتها بالتعاون مع المؤسسات الدولية، مثل بنك صندوق النقد الدولي وبنك التنمية الأفريقى.

وأشارت وزارة التخطيط فى كلمتها إلى عقد مؤتمر "التخطيط لمستقبل مصر" فى ضوء نتائج التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2017، الأسبوع الماضى، والذى تم تنظيمه بالتعاون مع جهاز الإحصاء ومنتدى البحوث الاقتصادية، حيث تم خلاله تقديم عدد من الدراسات المتعمقة التى تستعرض السياسات السكانية، وتحلل أوضاع قطاعات تنموية مهمة فى مصر، هى: التعليم والصحة والتنمية العمرانية.

يذكر أن ورشة عمل اليوم، عُقدت بالتعاون ببن معهد التخطيط القومى، والمعهد العربى للتخطيط فى الكويت، والبنك الدولى، وتهدف إلى تبادل الخبرات وتزويد المشاركين بأحدث المعارف وأفضل الممارسات الدولية في مجال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

كما تجدر الإشارة إلى أن وزارة التخطيط ممثلة فى وحدة التنمية المستدامة بالوزارة قد شاركت مؤخرًا فى الاجتماع السادس للجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 بالمنطقة العربية المنعقد بجامعة الدول العربية خلال الفترة من 12 إلى 13 يونيو الجارى.