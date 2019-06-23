التحالف العربى: هجوم مليشيا الحوثى الإرهابى أسفر شهيد وإصابة 7 مدنيين

وكالات

صرح المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية فى اليمن" العقيد الركن تركى المالكى أنه عند الساعة 9:10 من مساء اليوم الأحد وقع هجوم إرهابى من المليشيا الحوثى الإرهابى المدعومة من إيران بمطار أبها الدولى، والذى يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.

وأوضح العقيد الركن تركى المالكى، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الهجوم الإرهابى نتج عنه شهيد من الجنسية السورية- رحمه الله- ، وإصابة (7) مدنيين، وسيتم إصدار بيان إلحاقى عن هذا العمل الإرهابى.