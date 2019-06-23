البيت الأبيض يؤكد رسالة من ترامب لزعيم كوريا الشمالية قبيل جولة اسيوية

رويترز

أكد البيت الأبيض اليوم الأحد أن الرئيس دونالد ترامب بعث برسالة إلى الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون قبل أيام من زيارة يقوم بها ترامب لليابان وكوريا الجنوبية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز فى رسالة بالبريد الإلكترونى "بعث الرئيس ترامب برسالة (إلى زعيم كوريا الشمالية) والمراسلات بين الزعيمين مستمرة".

وكانت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية ذكرت فى وقت سابق أن كيم سيدرس مليا محتوى الرسالة، التى لم تفصح عن محتواها. ووصف تقرير الوكالة الرسالة بأنها "ذات محتوى ممتاز" وأن كيم "سينظر مليا فى المضمون المثير للاهتمام".