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البورصة: سبيد ميديكال تتقدم لتجزئة القيمة الاسمية لتصبح 20 قرشاً للسهم

الأحد، 23 يونيو 2019 08:22 م
البورصة: سبيد ميديكال تتقدم لتجزئة القيمة الاسمية لتصبح 20 قرشاً للسهم البورصة المصرية- ارشيفية
كتب هانى الحوتى

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أعلنت إدارة البورصة، أن شركة سبيد ميديكال، قد تقدمت بمستندات تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 1 جنيه مصرى لسهم لتصبح 0.20 جنيه مصرى للسهم ( بعد التعديل ) وليصبح رأس مال الشركة المصدر والمدفوع والبالغ 52 مليون جنيه موزعاً على عدد 260 مليون سهم بدلا من 52 مليون سهم.
 
وأضافت البورصة، فى بيان اليوم الأحد، أن المستندات المقدمة من شركة سبيد ميديكال جارى فحصها و استكمالها تمهيدا لعرضها على لجنة القيد.
 
وبدأ تداول شركة سبيد ميديكال، يوم 15 إبريل الماضى، المصدرة لعدد 6 ملايين سهم بنسبة 11.6% من أسهم رأس مال الشركة المصدرة بسعر 3.57 جنيه للسهم وبقيمة إجمالية 21.5 مليون جنيه.
 

اخبار الاقتصاد

سبيد ميديكال

تجزئة القيمة الاسمية

اخبار البورصة

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