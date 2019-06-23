البعثة التجارية المصرية تواصل مباحثاتها فى لاتفيا مع وزراء وشركات

كتب عبد الحليم سالم

واصلت البعثة التجارية المصرية التى نظمها المجلس المصري للتعاون الدولى برئاسة المهندس معتز رسلان ، أعمالها بزيارة لاتفيا بعد سلسلة من اللقاءات والمباحثات الناجحة باستونيا، بمشاركة عدد من المسئولين ورؤساء الشركات والمستثمرين المصريين.

وقال المهندس معتز رسلان رئيس مجلسى الاعمال المصرى الكندي والمصرى للتعاون الدولى، إن لاتفيا تمثل المحطة الثانية بعد استونيا فى أجندة البعثة التجارية التى تستهدف تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية مع الدولتين، بالإضافة إلى استكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك بين رجال الأعمال بالبلدين.

وأضاف أن البعثة عقدت عددا من اللقاءات الهامة مع الجانب اللاتفى، بدأت بلقاء مع جريس استالميستار، مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والتعاون التجاري والتنمية فى وزارة الخارجية وتومس ستوريتيس، رئيس قسم ترويج الاستثمار، وكالة الاستثمار والتنمية في لاتفيا وكذلك ايدجر سانى نائب الرئيس التنفيذي لشئون هيئة الموانى، وتم بحث واستعراض فرص التعاون المشترك بين الجانين وعرض اهم فرص ومزايا الاستثمار فى مصر وخاصة بالمشروعات القومية الجديدة.

كما أضاف أنه تم عقد لقاءات هامة لبحث عدد من العروض من كبرى الشركات فى لاتفيا لبحث التعاون المشترك، وتضمنت لقاء مع شركة أولين فارم المتخصصة فى صناعة الأدوية وشركة ان بى كيه المتخصصة فى صناعة مزيج الأسمدة عالي الجودة المنتج للثقافات المختلفة في جميع أنحاء العالم مثل المحاصيل والخضروات والفواكه والقهوة والتبغ وغيرها وكذلك لقاءات مع شركة انفوتيك المزود العالمي للحلول البرمجية لوثائق الهوية. الإلكترونية وبطاقات الدفع.، كما تم عقد منتدى اعمال بين الجانبين وعقد لقاءات ثنائية بين اعضاء البعثة ونظرائهم فى لاتفيا.

وأشار رسلان إلى أنه تم عقد اجتماع بوزارة اقتصاد لاتفيا مع إيركس ايحلاتيس وزير الدولة لشئون الاقتصاد، وتم عرض التطور الذى شهده مناخ الاستثمار المصرى والنجاح الذى حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي، وجهود الدولة لتنمية الاقتصاد، موضحا أنه تم توجيه الدعوة للوزير اللاتفى لزيارة مصر على رأس وفد تجارى للتعرف عن قرب على فرص الاستثمار بمصر، واستكمال المباحثات بين الجانبين.

وأضاف أنه تم عقد لقاء آخر مع برلمان المزارعين والذي يضم كبار تجار الحبوب فى لاتفيا وتم بحث فرص التعاون فى مجال الحاصلات الزراعية، كما تم دعوة الوفد المصرى على حفل عشاء فى ليدو كراستمالا بدعوة من سفيرة لاتفيا، وذلك بحضور عدد كبير من الجانب اللاتفي، من بينهم مدير إدارة العلاقات الثنائية الثانية بوزارة الخارجية نيلز يانسون والقنصل الفخري للبنان في لاتفيا الدكتور حسام أبو مرعي السكرتير الأول لوزارة الشؤون الخارجية في لاتفيا Edgars Poļanskis.

وأشار رسلان إلى أن اللقاءات كانت مثمرة للفاية وهناك فرص واعدة للتعاون بين الجانبين فى الكثير من المجالات الصناعية والزراعية والتجارية ، مشيرا إلى أن الوفد المصرى ضم السفير خالد يوسف رئيس هيئة تنمية الصادرات، وأحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى، وشريف إبراهيم مدير علاقات المستثمرين بهيئة الاستثمار ووفد من رجال الأعمال ضم الدكتور شريف الجبلى والمهندس سمير العلايلي والدكتور محمد منذور والمهندس مختار أبو باشا والدكتور محمد زاهر والمهندس عبد السلام الجبلى وكذلك رانيا وجدى المدير التنفيذي لمجلس الأعمال المصرى للتعاون الدولي.