البرنامج السعودى لتنمية وإعمار اليمن يفتتح مكتبه فى محافظة الجوف اليمنية

وكالات

أعلن البرنامج السعودى لتنمية وإعمار اليمن، افتتاح مكتبه فى محافظة الجوف والبدء ميدانياً برصد احتياجات المحافظة للمشاريع التنموية العاجلة وتعيين على الدوسرى مديراً للمكتب.

وأوضح المشرف العام على البرنامج السعودى لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر، أن البرنامج يحرص على تنفيذ المشاريع التنموية المستدامة، ما يسهم فى زيادة الأثر الإيجابى على المجتمع اليمنى.

وأفاد آل جابر أن المشروعات التى ينفذها البرنامج فى مختلف المحافظات اليمنية تم فيها مراعاة أفضل المعايير المطبقة فى المملكة العربية السعودية من خلال التعاقد مع شركات استشارية متخصصة فى مجال الإنشاءات وتوريد المعدات والآليات التى يقدمها البرنامج، دعماً للأشقاء اليمنيين.

من جانبه بين الدوسري, أن الزيارات الميدانية التى نفذها مكتب البرنامج فى المحافظة شملت مديريات الحزم، ومديرية خب والشعف، والمراكز التابعة لها وقرية اليتمة، والعشة، والمرازيق، وتم خلال ذلك رصد الاحتياجات تمهيداً لوضع الدراسات المناسبة لتنفيذ المشاريع فى المحافظة.