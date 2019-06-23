البحث عن مجهول سرق مشغولات ذهبية من شقة بالهرم

كتب بهجت أبو ضيف

تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تحرياتها، لكشف هوية المتهم، بسرقة مشغولات ذهبية من شقة بالهرم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا يفيد تعرض شقة بمنطقة المريوطية، لللسرقة على يد مجهول، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن مجهول تسلل للشقة، واستولى على مشغولات ذهبية، تقدر قيمتها بما قرب من 100 ألف جنيه، وفر هاربا.

وحرر محضر بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات، وجمع المعلومات، للتوصل لهوية المتهم، وتولت النيابة التحقيق.