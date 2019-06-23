"الاتصالات" تستقبل وفد جوجل العالمية.. وتوسعات للشركة فى مصر

كتبت: هبة السيد

استقبل مسئولو وزارة الاتصالات وفد شركة جوجل العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا برئاسة لينو كاتاروزى المدير التنفيذى لشركة جوجل العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ حيث تناول اللقاء استعراض الخطط الاستثمارية لشركة جوجل العالمية فى مصر وأفريقيا، وبحث سبل التعاون فى مجالات الابتكار التكنولوجى وريادة الأعمال، والذكاء الاصطناعى.

وخلال اللقاء أكد مسئول رفيع المستوى بالوزارة على أهمية التعاون مع شركة جوجل العالمية، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يأتى فى إطار اللقاءات المتعددة التى عقدتها الوزارة مع شركة جوجل خلال الفترة الماضية لتعزيز استثمارات الشركة بمصر فى مجالات مختلفة ومنها بناء القدرات ودعم الابتكار التكنولوجب وريادة الاعمال والذكاء الاصطناعى، مستعرضا حزمة التشريعات التى أعدتها الوزارة خلال الفترة الماضية لتحفيز الاستثمار فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى.

وأكدت الوزارة فى بيان صحفى الأحد على تعزيز الاستثمارات فى العقول الشابة من خلال تنفيذ عدد من المبادرات فى مجال بناء القدرات، ودعم الابداع التكنولوجى وريادة الأعمال؛ كما استعرضت أهم المشروعات والبرامج التى تنفذها لتوفير البيئة الحاضنة للابتكار وتوفير الكوار المتخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل تحقيق الربط بين احتياجات الصناعة ومخرجات المنظومة التعليمية لمواكبة التطورات التكنولوجية العالمية.

فيما أشاد لينو كاتاروزى بالإجراءات التى اتخذتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من أجل إعداد أجندة تشريعية تساهم فى خلق مناخ محفز للاستثمار، وتنظيم عمل الشركات التى ترغب فى الاستثمار فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري؛ والتى شملت اصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، واعداد قانون حماية البيانات الشخصية؛ مشيدا بالحوار المجتمعى بشأن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية للاستماع إلى أراء الشركات العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قبل صدوره وذلك بمشاركة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب؛ وهو الذى يمثل حافزا لدى الشركة للاستثمار فى مصر.

وأضاف لينو كاتاروزى قائلا: "على مدار أكثر من عقد من الزمن، قدمت جوجل خدمات للمستخدمين والشركات فى مصر عبر منتجاتها، وخدماتها والتدريب على المهارات الرقمية، كما تحاورنا بشكل ناجح ومنتظم مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وخلال الشهور المقبلة سنبدأ فى تعيين فريق عمل لجوجل يعمل فى مكتبنا بالقاهرة ونحن نتطلع للعمل بشكل أكثر قربا مع مستخدمينا وإطلاق المزيد من المبادرات فى مصر".

وحضر اللقاء المهندسة هالة الجوهرى القائم بأعمال الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والدكتورة نجوى الشناوى رئيس الإدارة المركزية للمعلومات ودعم اتخاذ القرار بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمد الجوسقى المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بالوزارة، ومارتن روزيك مدير السياسات العامة للشرق الأوسط بشركة جوجل، وسليم ايدى مدير السياسات والعلاقات العامة والحكومية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالشركة.