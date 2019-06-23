الإمارات وكوريا الجنوبية تبحثان مجالات التعاون الاقتصادى والتجارى

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بحث وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية الإماراتية محمد أحمد بن عبد العزيز الشحى، اليوم الأحد، جوانب التعاون الاقتصادى والتجارى والفنى مع نائب الوزير للشؤون الدولية فى وزارة الاستراتيجية والمالية الكورية الجنوبية هو جون كيم.

وأشارت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن ذلك جاء خلال اجتماع المتابعة الأول لقرارات الدورة السادسة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، والذي عقد بالعاصمة الكورية الجنوبية سول، موضحة أن الاجتماع يأتي في ضوء توصيات الدورة السادسة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين بضرورة عقد اجتماعات على مستوى وكلاء الوزارتين والفرق الفنية لمتابعة الملفات الاقتصادية التي تم الاتفاق بشأنها والعمل على تنشيطها ومعالجة مختلف التحديات لتحقيق نتائج ملموسة تخدم جهود التعاون الثنائي.

وأضافت أن الاجتماع تناول تطورات تنفيذ خطط وبرامج التعاون المحددة في عدد من القطاعات ذات الأولوية، شملت الطاقة والطاقة المتجددة والبنية التحتية والتجارة والصناعة والتعليم والابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن التعاون في مجالات الخدمات الصحية والملكية الفكرية والخدمات المالية، إلى جانب قطاعات تتعلق بالبيئة والزراعة والمواصفات والمقاييس، خاصة المرتبطة بتراخيص واعتمادات "الحلال" لهيئة المواصفات والمقاييس بالدولة مع التركيز على فرص تطوير التعاون في قطاع الطيران المدني، والذي يشكل عنصرا حيويا لمد جسور التعاون الثنائي بين البلدين.

وأكد الجانبان، خلال الاجتماع، كفاءة البرامج وخطط التعاون التي تم تطويرها على مدار اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة، والتي أسهمت في تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف القطاعات الحيوية.