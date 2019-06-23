الإفتاء تنشر 58 فتوى خاصة بالمعاملات المالية اليومية (فيديو)

كتب على عبد الرحمن

قالت دار الإفتاء المصرية، إن المعاملات المالية جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية، لذلك ورد إليها من خلال البث المباشر الذى تجريه الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، الكثير من الأسئلة والفتاوى الخاصة بالمعاملات المالية.

وأوضحت الدار، عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، أنه تم تجميع 58 فتوى خاصة بالمعاملات المالية اليومية من واقع الأسئلة الواردة إليها، لتكون متاحة أمام المتابعين للاطلاع عليه والاستماع إليها مباشرة.

ومن بين الاسئلة التى أجابت عنها دار الإفتاء:

هل زكاة المال تجب في عائد شهادات الاستثمار؟

حكم إعطاء زكاة المال للابنة المتزوجة الفقيرة

هل يجوز إخراج زكاة المال على دفعات؟

شروط إخراج زكاة المال؟

حكم إعطاء زكاة المال لحماتي لضيق حالها؟

هل يجوز إعطاء الابن من زكاة المال؟

حكم توزيع لحوم من زكاة المال؟

زكاة المال في الذهب المدخر لبناتي؟

هل يجوز للأم إعطاء ابنها المحتاج من زكاة المال؟

أدخر مبلغًا من المال لأولادي فهل عليه زكاة؟

هل يجوز توزيع زكاة المال على مدار العام أم يجب إخراجها دفعة واحدة؟

كيفية حساب زكاة المال على الوديعة؟

كيفية حساب زكاة المال على العقارات؟

هل يجوز إخراج زكاة المال لعلاج المرضى؟

كيفية حساب زكاة المال على مبلغ ثابت ويضاف إليه خلال العام أموال أخرى؟

هل الزكاة على مشروع تقدر على قيمة الربح أم رأس المال؟

لديَّ مبلغ من المال، ولي ابن يدرس بالخارج، فهل يجوز الإنفاق عليه من الزكاة الخاصة بالمال

هل تخرج زكاة المال عن الوديعة المقدرة لزواج الأولاد؟

أدخر مبلغا من المال كمقدم لشراء شقة، فهل تجب فيه الزكاة؟

هل يجوز الانتفاع بأرباح المال المودع بالبنك؟