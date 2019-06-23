سوبر كورة
Ads
الأحد، 23 يونيو 2019 01:00 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"الإسكان": تطوير شامل لمنطقة "الحصري" بمدينة 6 أكتوبر‬

الأحد، 23 يونيو 2019 11:35 ص
"الإسكان": تطوير شامل لمنطقة "الحصري" بمدينة 6 أكتوبر‬ اعمال رصف-ارشيفية
‫كتب أحمد حسن ‬

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
‫‬أكد المهندس، شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأن جهاز المدينة يقوم بتنفيذ أعمال تطوير شامل لمنطقة الحصرى بالمدينة، وينفذ عدة حملات للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين، والإشغالات والتعديات الموجودة بالمنطقة.‬
‫ ‬
‫وقال رئيس الجهازإنه شملت أعمال التطوير الجارى تنفيذها بمنطقة الحصرى، تخصيص ساحات انتظار للسيارات، وإعادة تشكيل البردورات والأرصفة، وتعديل مداخل ومخارج مول الأمريكية، بما يتناسب مع حاجة المواطنين، وكذا تخصيص أماكن لعبور ذوى الاحتياجات الخاصة، وتصميم لوحات إرشادية وتوضيحية للتعرف على اتجاهات السير، وربط الطرق الداخلية بالمنطقة بالمحور المركزي، لتخفيف الكثافات المرورية عن المنطقة، بالإضافة لتوسعة الطرق، وخلق مناطق ترفيهية للمواطنين.‬

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه اكتوبر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"خطة البرلمان" توصى الحكومة بالاستفادة من القروض المُخصصة للصحة والتعليم والإسكان

السبت، 22 يونيو 2019 05:06 م

صور.. شمال سيناء تراعى محدودى الدخل.. إيجار وحدات الإسكان الاجتماعى بـ100 جنيه.. المحافظة تحملت 325 جنيها قيمة الإيجار وأعادت تأجير 288 منها لأهالى الشيخ زويد ورفح.. و"الإسكان": طرح 1176 وحدة بمنطقة السبيل

السبت، 22 يونيو 2019 03:00 م

اللجنة الدينية بالبرلمان توصى بسرعة حل مشكلة "إسكان الأوقاف" فى قنا

السبت، 22 يونيو 2019 01:08 م

بدء اجتماع اللجنة الدينية بالبرلمان لبحث مشكلات أراضى وإسكان الأوقاف

السبت، 22 يونيو 2019 11:39 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"فيزا" تتصدى لعمليات احتيال بنحو 25 مليار دولار عبر إمكانات الذكاء الاصطناعى

"فيزا" تتصدى لعمليات احتيال بنحو 25 مليار دولار عبر إمكانات الذكاء الاصطناعى

شاهد فى دقيقة.. كان 2019.. أبرز 7 معلومات عن منتخب تنزانيا "ملوك الطوائف"

شاهد فى دقيقة.. كان 2019.. أبرز 7 معلومات عن منتخب تنزانيا "ملوك الطوائف"

امم افريقيا 2019.. أوغندا تشعل مجموعة مصر بعد الفوز على الكونغو.. ديسابر يقود "الرافعات" لتحقيق الفوز الأول فى الكان بعد 41 عاماً وخطف الصدارة من المنتخب.. ومواجهة الأربعاء النارية تحسم مصير الفهود من التأهل

امم افريقيا 2019.. أوغندا تشعل مجموعة مصر بعد الفوز على الكونغو.. ديسابر يقود "الرافعات" لتحقيق الفوز الأول فى الكان بعد 41 عاماً وخطف الصدارة من المنتخب.. ومواجهة الأربعاء النارية تحسم مصير الفهود من التأهل

قطر ضد الارجنتين.. سيناريوهات تأهل التانجو لربع نهائي كوبا امريكا

قطر ضد الارجنتين.. سيناريوهات تأهل التانجو لربع نهائي كوبا امريكا

أفريقيا أرض الأساطير.. ضيوف موهبة كروية أجبرتنا على تشجيع السنغال

أفريقيا أرض الأساطير.. ضيوف موهبة كروية أجبرتنا على تشجيع السنغال

الأرصاد: ارتفاع الحرارة من الغد لنهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة تصل 40 درجة

الأرصاد: ارتفاع الحرارة من الغد لنهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة تصل 40 درجة

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 اليوم الأحد

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 اليوم الأحد

لو بتحب تربية الكلاب.. اعرف أغلى وأقدم أنواعها حول العالم

لو بتحب تربية الكلاب.. اعرف أغلى وأقدم أنواعها حول العالم

كنترولات الثانوية تتسلم نماذج إجابة الفيزياء والتاريخ لتقدير العينة العشوائية

كنترولات الثانوية تتسلم نماذج إجابة الفيزياء والتاريخ لتقدير العينة العشوائية

فيديو معلوماتى.. شروط تنفيذ حكم رؤية الصغار وفق قانون الأحوال الشخصية

فيديو معلوماتى.. شروط تنفيذ حكم رؤية الصغار وفق قانون الأحوال الشخصية

مواعيد مباريات اليوم الأحد 23 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 23 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

لو بتعانى من الضغط المنخفض.. اعرف الحل

لو بتعانى من الضغط المنخفض.. اعرف الحل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة