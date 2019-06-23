"الإسكان": تطوير شامل لمنطقة "الحصري" بمدينة 6 أكتوبر‬

‫كتب أحمد حسن ‬

‫‬أكد المهندس، شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأن جهاز المدينة يقوم بتنفيذ أعمال تطوير شامل لمنطقة الحصرى بالمدينة، وينفذ عدة حملات للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين، والإشغالات والتعديات الموجودة بالمنطقة.‬

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‫وقال رئيس الجهازإنه شملت أعمال التطوير الجارى تنفيذها بمنطقة الحصرى، تخصيص ساحات انتظار للسيارات، وإعادة تشكيل البردورات والأرصفة، وتعديل مداخل ومخارج مول الأمريكية، بما يتناسب مع حاجة المواطنين، وكذا تخصيص أماكن لعبور ذوى الاحتياجات الخاصة، وتصميم لوحات إرشادية وتوضيحية للتعرف على اتجاهات السير، وربط الطرق الداخلية بالمنطقة بالمحور المركزي، لتخفيف الكثافات المرورية عن المنطقة، بالإضافة لتوسعة الطرق، وخلق مناطق ترفيهية للمواطنين.‬