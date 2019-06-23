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الإحصاء: انخفاض الرقم القياسى للصناعات التحويلية بنسبة 8.4% فى أبريل الماضى

الأحد، 23 يونيو 2019 11:16 ص
الإحصاء: انخفاض الرقم القياسى للصناعات التحويلية بنسبة 8.4% فى أبريل الماضى مؤشر انخفاض-ارشيفية
كتبت- هبة حسام

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أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية)، بلغ 131.84 نقطة خلال شهر أبريل 2019 (أولى)، مقابل 143.94 نقطة خلال شهر مارس 2019 (نهائة)، بنسبة انخفاض قدرها 8.4%.
 
وذكر الجهاز فى بيان له اليوم الأحد، حول البيانات الأولية للرقم القياسى لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر إبريل 2019، أنه من أبرز الصناعات التى شهدت ارتفاعا فى هذا الشهر، الفلزات القاعدية، والتى بلغ الرقم القياسى لها 82.65 نقطة خلال شهر أبريل 2019، مقارنة بشهر مارس 2019 والذى بلغ خلاله 71.22 نقطة، بارتفاع قدره 16%، وذلك بسبب ارتفاع عقود التوريد وتوافر الطاقة.
 
كما ارتفع الرقم القياسى للصناعات التحويلية الأخرى، بالغا 80.89 نقطة خلال شهر أبريل 2019، مقارنة بشهر مارس 2019، والذى بلغ خلاله 67.28 نفطة، بارتفاع قدره 20.2%، وذلك بسبب زيادة الطلب على منتجات العاديات (منتجات خان الخليلى)، وارتفاع أوامر التصدير للمنتجات المكتبية.
 
وفى المقابل، أشار البيان إلى الصناعات التى شهدت انخفاضا، وجاء أبرزها صناعة المنتجات الغذائية، حيث بلغ الرقم القياسى لها 82.44 نقطة خلال شهر أبريل 2019، مقارنة بشهر  مارس 2019، والذى بلغ الرقم القياسى خلاله 108.66 نقطة، بنسبة انخفاض قدرها 24.1%، وذلك بسبب موسمية إنتاج السكر.
 
كما تراجع الرقم القياسى لصناعة الحاسبات والمنتجات الإلكترونية والبصرية والأجهزة الطبية، بالغا 178.96 نقطة خلال شهر أبريل 2019،  مقارنة بشهر مارس 2019، والذى بلغ الرقم القياسى خلاله 181.73 نقطة، بانخفاض قدره 1.5%، وذلك بسبب الإنتاج طبقا للعقود الموقعة فقط.

الصناعات التحويلية

المنتجات الغذائية

جهاز الاحصاء

اخبار الاقتصاد

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