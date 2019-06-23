الأوقاف: الإقبال على شراء صكوك الأضاحى يتزايد ونواصل حملات التوعية

كتب – إسماعيل رفعت

تباشر وزارة الأوقاف، عملية الترويج لصكوك الأضاحى وتوفير دفاتر الصكوك بالمساجد والإدارات والمديريات الفرعية بالقاهرة والمحافظات، حيث يتواصل الدعاة مع الجماهير بالمسجد وعبر بارشورات دعائية وتوضيحية وعبر سوشيال ميديا لدعم منظومة صكوك الأضاحى.

قال الشيخ سعد الفقى، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إن الإقبال الشعبى على شراء صكوك الأضاحى يتزايد يوما بعد يوم، مضيفا أن المديرية وجهت أئمتها بالإشارة إلى سنة الأضحية وتوفير صكوك الأضحية بالمساجد كخدمة توفرها الوزارة ضمن منظومة صكوك الأضاحى.

وأشار الفقى، إلى أن الأهالى أقبلوا على الشراء نظرا لرغبتهم فى إحياء السنة، ولما يرونه من شفافية كبيرة ونظام يزداد نجاحا وقوة عاما بعد آخر، موجها الشكر لأهالى كفر الشيخ.

وأوضح الفقى، أن الخير فى الناس مهما مروا بأى ظروف، مضيفا نرى الفرحة فى عيون المضحى لقيامه بسنة نبوية مباركة تضع قطعة لحم فى فم فقير ينتظرها أينما تأتى.

واستكمل الفقى: أقول لإخوانى وأهالى كفر الشيخ أن الأوقاف تمثلكم فى إقامة النسة، وإيصال مستحقات الفقير من الباب إلى الباب على تكلفتها الخاصة وبجهد موظفيها الأمناء.

وأضاف الفقى، منظومة الأضحية تسير بشكل شرعى حيث تذبح الماشية الصحيحة من صباح يوم العيد وحتى غروب شمس آخر أيام التشريق الثلاثة، وبإشراف كامل من الطب البيطرى وحضور علماء الشريعة، ويتم بدء التوزيع تتابعا حسب الاستيعاب والظروف من الأسكندرية لأسوان.

واستكمل الفقى: كل جنيه تدفعه يصل من يدك بدلا من شخص واحد إلى عشرات الأشخاص ليدعوا الله لك ولكل من ساهم لتحل روح السكينة والأمن على الجميع ويستشعر الجميع بطعم وفرحة العيد.

وشدد الفقى، على رهان الأوقاف على بر وعزيمة أهل الخير فى تأصيل سنة الأضحية و دعم المنظومة حتى تنجح يوما بعد يوم لزيادة التكافل الاجتماعى، لافتا إلى أنه بمرور الوقت يزداد الإقبال، لافتا إلى أن قرى كفر الشيخ تنافس أبرز المدن فى كفالة الفقراء.

وقال الفقى، إن 1800 جنيه ثمن صك الأضحية يوفر كثيرا على المضحى فى الناحية المالية و فى الوقت ويعفى الشوارع من تناثر الدماء كما يوفر وزن أكبر من أطيب اللحوم لتصل إلى عدد أكبر من الفقراء، مشيدا بتوجه الدولة ووزارة الأوقاف فى دعم الفقراء من خلال سنة الأضحية.