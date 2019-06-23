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الأمن الفيدرالى الروسى يصفى داعشيين فى داغستان

الأحد، 23 يونيو 2019 05:06 ص
الأمن الفيدرالى الروسى يصفى داعشيين فى داغستان داغستان
أ ش أ

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تمكن رجال الأمن الفيدرالى الروسى من القضاء على اثنين من أنصار (داعش) فى جمهورية داغستان الروسية ،ونقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية عن مصدر فى المركز الإعلامى للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب القول "إن هذين المجرمين كانا يعدان لمهاجمة مجموعة من رجال الأمن".

 

وأضاف المصدر أن رجال الأمن حاولوا إيقاف سيارة كانت تقل مسلحين على الطريق بين قريتى إيندير وكارلانيورت فى منطقة خاسافيورت، لكنهما أطلقا النار على رجال الأمن الذين تمكنوا من القضاء عليهما خلال تبادل إطلاق النار، مشيرا إلى أنه لدى تفتيش السيارة، عثر على بندقية آلية ومسدس.


داغستان

روسيا

داعش

الإرهاب

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