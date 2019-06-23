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الأكراد فى تركيا يصطفون خلف إمام أوغلو وأصواتهم قد تحسم انتخابات إسطنبول

الأحد، 23 يونيو 2019 03:35 م
الأكراد فى تركيا يصطفون خلف إمام أوغلو وأصواتهم قد تحسم انتخابات إسطنبول أكرم إمام أوغلو
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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تصطف القومية الكردية فى تركيا خلف مرشح المعارضة اكرم إمام أوغلو فى انتخابات الاعادة فى بلدية اسطنبول الذى يتنافس مع مرشح الحزب الحاكم بن على يلدريم، الأمر الذى قد يجعل أصواتهم تحسم النتيجة فى النهاية لصالحه.

 

وقال موقع أحوال تركية الإخبارى، يشكل الأكراد الذين يُعتبر تصويتهم حاسمًا، موضع معركة شرسة، فعمد حزب العدالة والتنمية إلى تلطيف نبرته بشأن المسألة الكردية فى الأسابيع الأخيرة وذهب يلديريم إلى حدّ التحدث عن "كردستان"، وهى كلمة محظورة فى معسكره.

 

وتحدث أردوغان شخصيًا وكذلك وسائل إعلام رسمية عن رسالة وجهها الزعيم التاريخى لحزب العمال الكردستانى عبد الله أوجلان من سجنه داعيًا فيها أنصار حزب الشعوب الديمقراطى الموالى للأكراد، إلى الحياد.

 

لكنّ الحزب ندّد بمناورة تقوم بها السلطات وتهدف إلى تقسيم الناخبين. ودعا كما فعل فى مارس، إلى التصويت لإمام أوغلو.

 

ويمكن لإمام أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهورى المُعارض، أن يعتمد كذلك على دعم الحزب الصالح القومى، جامعا بذلك القوى الرئيسية المعادية لأردوغان.

 

وسواء انتصر أو هزم، فإن أنصار إمام أوغلو باتوا يعتبرونه بطل المعارضة الجديد القادر على تحدى أردوغان فى الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2023.

 

وتوجه سكان إسطنبول مُجددًا صباح اليوم الأحد إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس لبلديتهم بعد إلغاء نتائج انتخابات سابقة فاز بها المرشح المعارض للرئيس رجب طيب أردوغان، فى جولة جديدة ستؤدى بالنسبة للرئيس إما إلى انتصار مثير للجدل أو نكسة كبيرة.


اكرم امام اوغلو

تركيا

بلدية اسطنبول

انتخابات

بن على يلدرم

رجب طيب اردوغان

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