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"الأعلى للإعلام" يقرر الطعن على حكم السماح ببث ltc والترخيص للقناة

الأحد، 23 يونيو 2019 04:14 م
"الأعلى للإعلام" يقرر الطعن على حكم السماح ببث ltc والترخيص للقناة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
كتب محمد السيد

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قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الطعن على حكم محكمة القضاء الإداري الخاص بإلزام المجلس بإعادة بث قناة ltc والترخيص للقناة.
 
وكانت سميرة الدغيدي رئيس مجلس إدارة قناة "Ltc"، قد أقامت دعوى تطالب بوقف القرار الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف بث القناة، وإلغاء قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ،والموافقة على تجديد ترخيص قناة Ltc الفضائية وإلزام الجهة الادارية المصروفات، واختصمت الدعوى رقم 26480 لسنة 73 قضائية ، رئيس المجلس الأعلى لتنظم الإعلام .
 
وكان المجلس الأعلى للإعلام، قد قرر وقف بث قناة "LTC" الفضائية لاتهام القناة بارتكاب بخروقات تسيء للإعلام وتستغل الحريات الممنوحة للإعلاميين في ارتكاب جرائم إعلامية بشكل سافر، وتُمثل إهانة لمهنة الإعلام والاستهتار بالقوانين والدستور، وإهانة للمشاهدين ومخالفتها للمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
 
 

المجلس الاعلى للاعلام

مكرم محمد احمد

القضاء الادارى

قناة ltc

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