سوبر كورة
Ads
الأحد، 23 يونيو 2019 12:07 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

اعترافات سارقى فيلا ابنة "شوبير": استولينا على جهاز تسجيل كاميرات المراقبة

الأحد، 23 يونيو 2019 12:00 ص
اعترافات سارقى فيلا ابنة "شوبير": استولينا على جهاز تسجيل كاميرات المراقبة سرقة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فى واقعة القبض على عاطلين، لاتهامهما بسرقة كمية من الألماس والذهب، من فيلا ابنة الإعلامى أحمد شوبير بمدينة 6 أكتوبر، أن المتهمين، كسرا كاميرات المراقبة الخاصة بالفيلا، لعدم كشف رجال المباحث لهويتهما.
 

كما توصلت تحريات رجال المباحث، واعترافات المتهمين، أنهما بحثا عن جهاز "دى فى ار" الخاص بتسجيل كاميرات المراقبة، واستوليا عليه، وأضافا أنهما لم يعلما أن الفيلا ملك ابنة الإعلامى أحمد شوبير.
 

وتلقى قسم شرطة أول أكتوبر، بلاغًا من "سلمى أحمد شوبير"، ابنة الإعلامى، ونائب رئيس اتحاد الكرة، أفادت فيه، باكتشافها سرقة كمية من الألماس والمشغولات الذهبية، من الفيلا الخاصة بها، فتم تحرير محضر بالواقعة، حمل رقم 5143 لسنة 2019.
 

وبإجراء معاينة للفيلا، تبين لرجال المباحث عدم وجود آثار كسر بمنافذ الفيلا، فشكل العميد عاصم أبو الخير رئيس مباحث قطاع أكتوبر، فريق بحث يضم الرائد إسلام المهداوى رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، ومعاونيه الرائد محمد الصعيدى، والنقيبان محمود خميس على وأحمد البطران، بإشراف العقيد عمرو البرعى، مفتش المباحث الجنائية، وكشفت التحريات أن عاطلين شهرتهما "بوحة" و"العربى"، وراء ارتكاب السرقة.
 

وبإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب السرقة، وذكرا أنهما تسللا للفيلا، عبر تسلق السور، والدخول من النافذة، وأرشدا عن المسروقات، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.


سرقة ابنة شوبير

سرقة فيلا

سرقة فيلا شوبير

الاعلامى احمد شوبير

مدينة 6 اكتوبر

سرقة

حوادث

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حبس عاطلين بتهمة سرقة هاتف من طالب بالإكراه فى النزهة

السبت، 22 يونيو 2019 02:26 م

المتهمان بسرقة فيلا ابنة شوبير: عثرنا على مفتاح الخزنة بجوارها

السبت، 22 يونيو 2019 03:00 م

إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة سرقة سيارة بأسلوب المفتاح المصطنع فى القليوبية

السبت، 22 يونيو 2019 02:45 م

كاميرا مراقبة محل كاوتش وغويشة يرشدان عن أكبر تشكيل لسرقة المساكن ببنى سويف

السبت، 22 يونيو 2019 03:51 م

حبس 3 عاطلين 3 سنوات لسرقتهم المواطنين بالإكراه فى المنوفية

السبت، 22 يونيو 2019 03:49 م

تجديد حبس تشكيل عصابى لسرقة الدراجات البخارية بالمرج 15 يوما على ذمة التحقيق

السبت، 22 يونيو 2019 06:14 م

حبس عاطلين متهمين بسرقة فيلا ابنة "شوبير" بمدينة 6 أكتوبر

السبت، 22 يونيو 2019 08:31 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إنفانتينو: عشت ليلة استثنائية في مصر الساحرة بافتتاح أمم أفريقيا

إنفانتينو: عشت ليلة استثنائية في مصر الساحرة بافتتاح أمم أفريقيا

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

إيجالو يقود نيجيريا لفوز صعب على بوروندي بأمم أفريقيا 2019

إيجالو يقود نيجيريا لفوز صعب على بوروندي بأمم أفريقيا 2019

تنمية المشروعات: طرح 256مصنعا جديدا بالعاشر من رمضان بمساحة 720مترا للوحدة

تنمية المشروعات: طرح 256مصنعا جديدا بالعاشر من رمضان بمساحة 720مترا للوحدة

اليوم السابع: مصر أذهلت العالم فى 20 دقيقة

اليوم السابع: مصر أذهلت العالم فى 20 دقيقة

الدجال تى بى جوشوا يدعى النبوة وشفاء الأمراض وطرد الأرواح.. وكبير قساوسة نيجيريا يصفه بـ"ابن الشيطان".. المشعوذ النيجيرى يزور فلسطين وسط ترحيب إسرائيلى وغضب فلسطينى.. وأهالى الناصرة: "لا أهلا ولا سهلا بالكذاب"

الدجال تى بى جوشوا يدعى النبوة وشفاء الأمراض وطرد الأرواح.. وكبير قساوسة نيجيريا يصفه بـ"ابن الشيطان".. المشعوذ النيجيرى يزور فلسطين وسط ترحيب إسرائيلى وغضب فلسطينى.. وأهالى الناصرة: "لا أهلا ولا سهلا بالكذاب"

رويترز نقلا عن المتحدث باسم حكومة إثيوبيا: محاولة انقلاب ضد قيادة ولاية أمهرة

رويترز نقلا عن المتحدث باسم حكومة إثيوبيا: محاولة انقلاب ضد قيادة ولاية أمهرة

أوغندا تهزم الكونغو الديمقراطية بهدفين وتتصدر مجموعة مصر في أمم افريقيا

أوغندا تهزم الكونغو الديمقراطية بهدفين وتتصدر مجموعة مصر في أمم افريقيا

موجز 6.. البرلمان يوافق على قانون علاوات الموظفين وإقرار الحد الأدنى

موجز 6.. البرلمان يوافق على قانون علاوات الموظفين وإقرار الحد الأدنى

الأعلى للجامعات: بدء الدراسة بالعام الجديد 21 سبتمبر المقبل

الأعلى للجامعات: بدء الدراسة بالعام الجديد 21 سبتمبر المقبل

مدير مستشفى قلين المركزي: آلام ولادة طالبة الثانوية العامة "كاذبة"

مدير مستشفى قلين المركزي: آلام ولادة طالبة الثانوية العامة "كاذبة"

الغرف التجارية: 10مليارات دولار استثمارات 10شركات مصرية بـ21دولة أفريقية

الغرف التجارية: 10مليارات دولار استثمارات 10شركات مصرية بـ21دولة أفريقية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة