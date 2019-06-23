سوبر كورة
Ads
الأحد، 23 يونيو 2019 03:12 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

اعترافات خطيرة لسيدتين متهمتين بسرقة سيارات الأجرة فى النزهة

الأحد، 23 يونيو 2019 02:00 ص
اعترافات خطيرة لسيدتين متهمتين بسرقة سيارات الأجرة فى النزهة نقود ـ أرشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدلت سيدتين متهمتين بسرقة قائدى السيارات بزعم التحرش بهما بالنزهة، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث.
 

وقالتا المتهمتان أنهما كونتا تشكيلا عصابيا، تخصص نشاطه فى سرقة متعلقات قائدى السيارات الأجرة عن طريق الادعاء بتحرشهما، حيث اعترفتا أنهما يستوقفا سيارات الأجرة الخالية من الركاب، ويطلبان من السائق توصيلهما لأحد الأماكن مقابل مبلغ مالى، ثم يفتعلان مشاجرة بزعم تحرش السائق بهما.

وأضافت المتهمتان أن إحداهما كانت تجلس بجوار السائق، وأخرى فى المقعد الخلفى، وعقب افتعال المشادة الكلامية تبرز أحدهن سلاح أبيض وتضعه على رقبه السائق، وتطلب منه إبراز نقوده وهاتفه المحمول ثم تجبره على التوقف بالسيارة.
 

تلقى قسم شرطة النزهة، بلاغا من سائق بأنه حال سيره بالسيارة (أجرة) قيادته بشارع جسر السويس، استوقفه فتاتان"أدلى بأوصافهما التقريبية" وطلبا منه توصيلهما لإحدى المناطق بدائرة القسم، وعقب استقلالهما السيارة قامتا بتهديده بالادعاء بتحرشه بهما، واستوليا منه على هاتفه المحمول، ومبلغ مالى وهربتا.
 

بإجراء التحريات، تبين صحة الواقعة، وأمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها سيدتين "شقيقتين"، لهما معلومات جنائية، مقيمتان بدائرة قسم شرطة المرج.
 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفتا بارتكاب الواقعة، وقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات سائقى السيارات بذات الأسلوب، وأقرا بارتكاب واقعة سرقة (مبلغ مالى 15000 جنيه)من (محاسب، مقيم دائرة قسم شرطة عين شمس)، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات الخاصة بالمجنى عليه الأول بمسكنهما، وإنفاقهما المبلغ المالى المستولى عليه من المجنى عليه الثانى على متطلباتهما الشخصية.

باستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهمتين واتهماهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.


النزهة

قسم النزهة

نيابة النزهة

سرقة قائدى السيارات فى النزهة

سرقة

اخبار الحوادث

تشكيل عصابى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إنفانتينو: عشت ليلة استثنائية في مصر الساحرة بافتتاح أمم أفريقيا

إنفانتينو: عشت ليلة استثنائية في مصر الساحرة بافتتاح أمم أفريقيا

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

إيجالو يقود نيجيريا لفوز صعب على بوروندي بأمم أفريقيا 2019

إيجالو يقود نيجيريا لفوز صعب على بوروندي بأمم أفريقيا 2019

تنمية المشروعات: طرح 256مصنعا جديدا بالعاشر من رمضان بمساحة 720مترا للوحدة

تنمية المشروعات: طرح 256مصنعا جديدا بالعاشر من رمضان بمساحة 720مترا للوحدة

اليوم السابع: مصر أذهلت العالم فى 20 دقيقة

اليوم السابع: مصر أذهلت العالم فى 20 دقيقة

الدجال تى بى جوشوا يدعى النبوة وشفاء الأمراض وطرد الأرواح.. وكبير قساوسة نيجيريا يصفه بـ"ابن الشيطان".. المشعوذ النيجيرى يزور فلسطين وسط ترحيب إسرائيلى وغضب فلسطينى.. وأهالى الناصرة: "لا أهلا ولا سهلا بالكذاب"

الدجال تى بى جوشوا يدعى النبوة وشفاء الأمراض وطرد الأرواح.. وكبير قساوسة نيجيريا يصفه بـ"ابن الشيطان".. المشعوذ النيجيرى يزور فلسطين وسط ترحيب إسرائيلى وغضب فلسطينى.. وأهالى الناصرة: "لا أهلا ولا سهلا بالكذاب"

رويترز نقلا عن المتحدث باسم حكومة إثيوبيا: محاولة انقلاب ضد قيادة ولاية أمهرة

رويترز نقلا عن المتحدث باسم حكومة إثيوبيا: محاولة انقلاب ضد قيادة ولاية أمهرة

أوغندا تهزم الكونغو الديمقراطية بهدفين وتتصدر مجموعة مصر في أمم افريقيا

أوغندا تهزم الكونغو الديمقراطية بهدفين وتتصدر مجموعة مصر في أمم افريقيا

موجز 6.. البرلمان يوافق على قانون علاوات الموظفين وإقرار الحد الأدنى

موجز 6.. البرلمان يوافق على قانون علاوات الموظفين وإقرار الحد الأدنى

الأعلى للجامعات: بدء الدراسة بالعام الجديد 21 سبتمبر المقبل

الأعلى للجامعات: بدء الدراسة بالعام الجديد 21 سبتمبر المقبل

مدير مستشفى قلين المركزي: آلام ولادة طالبة الثانوية العامة "كاذبة"

مدير مستشفى قلين المركزي: آلام ولادة طالبة الثانوية العامة "كاذبة"

الغرف التجارية: 10مليارات دولار استثمارات 10شركات مصرية بـ21دولة أفريقية

الغرف التجارية: 10مليارات دولار استثمارات 10شركات مصرية بـ21دولة أفريقية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة