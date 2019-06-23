اعترافات خطيرة لسيدتين متهمتين بسرقة سيارات الأجرة فى النزهة

كتب كريم صبحى

أدلت سيدتين متهمتين بسرقة قائدى السيارات بزعم التحرش بهما بالنزهة، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث.



وقالتا المتهمتان أنهما كونتا تشكيلا عصابيا، تخصص نشاطه فى سرقة متعلقات قائدى السيارات الأجرة عن طريق الادعاء بتحرشهما، حيث اعترفتا أنهما يستوقفا سيارات الأجرة الخالية من الركاب، ويطلبان من السائق توصيلهما لأحد الأماكن مقابل مبلغ مالى، ثم يفتعلان مشاجرة بزعم تحرش السائق بهما.

وأضافت المتهمتان أن إحداهما كانت تجلس بجوار السائق، وأخرى فى المقعد الخلفى، وعقب افتعال المشادة الكلامية تبرز أحدهن سلاح أبيض وتضعه على رقبه السائق، وتطلب منه إبراز نقوده وهاتفه المحمول ثم تجبره على التوقف بالسيارة.



تلقى قسم شرطة النزهة، بلاغا من سائق بأنه حال سيره بالسيارة (أجرة) قيادته بشارع جسر السويس، استوقفه فتاتان"أدلى بأوصافهما التقريبية" وطلبا منه توصيلهما لإحدى المناطق بدائرة القسم، وعقب استقلالهما السيارة قامتا بتهديده بالادعاء بتحرشه بهما، واستوليا منه على هاتفه المحمول، ومبلغ مالى وهربتا.



بإجراء التحريات، تبين صحة الواقعة، وأمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها سيدتين "شقيقتين"، لهما معلومات جنائية، مقيمتان بدائرة قسم شرطة المرج.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفتا بارتكاب الواقعة، وقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات سائقى السيارات بذات الأسلوب، وأقرا بارتكاب واقعة سرقة (مبلغ مالى 15000 جنيه)من (محاسب، مقيم دائرة قسم شرطة عين شمس)، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات الخاصة بالمجنى عليه الأول بمسكنهما، وإنفاقهما المبلغ المالى المستولى عليه من المجنى عليه الثانى على متطلباتهما الشخصية.

باستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهمتين واتهماهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.