اعترافات تاجر الأقراص المخدرة بالزاوية: أنا مش تاجر مخدرات أنا ببيع برشام بس

كتب عبد الله محمود

"ظلم الناس ليا والفقر اللى عايش فيه هما اللى خلونى ابقى تاجر برشام، أنا ببيع دوا مش مخدرات يعنى المفروض أدفع غرامة بيع بدون ترخيص، مش أتحاكم مع تجار المخدرات، أنا بشرب حشيش بس مش بيبعه"، بهذه الكلمات اعترف "عزت.م" 34 سنة عاطل، فى تحقيقات النيابة العامة، بتورطه فى جلب وتوزيع الأقراص المخدرة فى دائرة قسم الزاوية الحمراء، قاصدا تحقيق أرباح غير مشروعة لفشله فى العثور على وظيفة تدر عليه دخلا كبيرا.

وكشف المتهم، خلال تحقيقات النيابة العامة، أنه اتخذ من دائرة القسم مكانا له لترويج تجارته غير المشروعة، مضيفا أنه اتخذ من تجارة المخدرات عملا له لتوفير متطلباته المعيشية، بالإضافة إلى توفير نفقات متطلباته للمواد المخدرة، موضحا أنه سبب فى تجارة المخدرات هو رغبته فى الثراء السريع، بالإضافة إلى إدمانه مخدر الحشيش والأقراص المخدرة، لافتا إلى أن هذه الأسباب التى دفعته للمرضى فى تجارة المخدرات.

وأضاف المتهم، خلال تحقيقات النيابة، أنه تم إلقاء القبض عليه من قبل رجال مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، أثناء تواجده فى أحد الشوارع بالمنطقة، حيث ضبط بحوزته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة "1000 قرص ترامادول، سلاح أبيض مطواة، مبلغ 800 جنيه، هاتف محمول"، مضيفًا أنه كان متوجهًا لتوزيع المواد المخدرة على عملائه، إلا أن رجال المباحث باغتوه وألقوا القبض عليه.



بدأت القضية بنجاح رجال الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة بالقاهرة فى القبض على "عزت.م" 34 سنة عاطل، مقيم فى منطقة الزاوية الحمراء، وبحوزته 1000 قرص ترامادل، قبل توزيعها على عدد من عملائه فى المنطقة، وأكدت المعلومات سابقة اتهامه فى قضايا حيازة واتجار بالمواد المخدرة، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.