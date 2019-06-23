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اضبط مخالفة.. انفجار ماسورة مياه بجوار مجمع المصالح بشبين الكوم يثير غضب الأهالى

الأحد، 23 يونيو 2019 08:08 م
اضبط مخالفة.. انفجار ماسورة مياه بجوار مجمع المصالح بشبين الكوم يثير غضب الأهالى إنفجار ماسورة بجوار مجمع المصالح
المنوفية _محمد فتحى

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حالة من الاستياء والغضب تخيم على أهالى مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وذلك بسبب انفجار ماسورة مياة أمام مجمع المصالح بالمدينة.

ويقول محمد السيد من أهالى مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، إن المياه تحاصر الشارع منذ أمس عقب انفجار ماسورة مياه، الأمر الذى تسبب فى غلق الشارع بسبب برك المياه.

وأكد محمد تقدمنا بالعديد من الشكاوى إلى المسئولين بشركة مياة الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، ولكن دون جدوى حتى الآن على العام بأن الشارع يفصله شارع واحد عن مبنى ديوان عام المحافظة.
 

إنفجار ماسورة بجوار مجمع المصالح بشبين الكوم (1)
إنفجار ماسورة بجوار مجمع المصالح بشبين الكوم
إنفجار ماسورة بجوار مجمع المصالح بشبين الكوم (2)
إنفجار ماسورة بجوار مجمع المصالح بشبين الكوم 
إنفجار ماسورة بجوار مجمع المصالح بشبين الكوم (3)
إنفجار ماسورة بجوار مجمع المصالح بشبين الكوم 

محافظه المنوفيه

مجمع المصالح

انفجار ماسورة مياه

المنوفيه

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