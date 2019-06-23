اضبط مخالفة.. استمرار محاصرة القمامة لشوارع المحلة

الغربيــــة مصطفى عادل

تزال تلال القمامة ومخلفات البناء تحاصر مدينة المحلة بمحافظة الغربية بحى أول وثانى ،حيث انتشرت القمامة والكلاب الضالة والقطط فى مناطق صندفا أمام مسجد المنسوب، وميدان جاويش وشارع سعد زغلول بنطاق الحيين وشارع نعمان الاعصر بمنطقة المعهد الدينى، وبجوار البيارة وشارع سكة قطور ،وامام محطة قطار المحلة دون جدوي من المسئولين وبرغم زيارة وفدين من مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية للمدينة لمتابعة انتشار القمامة بشوارع المدينة العمالية وانتشار هاشتاج على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان المحلة لازم تنضف .

طالب أهالي المدينة بمحاسبة المسئولين بالمحافظة وإقالة المحافظ ورئيس المدينة ورؤساء حي اول وثان المحلة بعد تردي الأوضاع داخل المدينة ،وانتشار القمامة والحفر وطفح المجارى، وانتشار الباعة الجائلين بالشوارع ،وانتشار التوك توك وانتشار قضايا الخطف ،والاعتداء الجنسى على السيدات من قائدى التوك توك لعدم استصدار تراخيص لهم الى جانب غلق الكافيهات ،والمقاهى الشوارع أمام مرأى ومسمع من المسئولين وشرطة المرافق وعودة اصحابها مرة ثانية ورغم عدم وجود تراخيص للاغلبية العظمى من هذة الكافيهات.