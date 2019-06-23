ارتفاع هامشى لبورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بأسهم الصناعة والبنوك

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.06% رابحاً 0.89 نقطة ليغلق عند مستوى 1455.86 نقطة، مدفوع بصعود قطاعات الصناعة والبنوك التجارية والخدمات.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 5.3 مليون سهم، بقيمة قدرها 1.7 مليون دينار بحرينى.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع الصناعة بنسبة نمو 3.14% مدفوعا بصعود سهم ألمنيوم البحرين بنسبة 0.48%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.64% مدفوعاً بصعود سهم إى بى إم تيرمينالز بنسبة 2.30%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 0.89% مدفوعا بصعود سهم المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 0.44%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.22%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.12%.