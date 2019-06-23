ارتفاع صافى أرباح بايونيرز فى الربع الأول إلى 456 مليون جنيه بنمو 23%

كتب هانى الحوتى

كشفت القوائم المالية المجمعة المدققة لشركة بايونيرز القابضة للإستثمارات المالية، للربع الأول من 2019 عن ارتفاع مجمل أرباح المجموعة بنسبة 31.3% إلى 862 مليون جنيه مقابل 656.3 مليون جنيه للفترة المقابلة، حيث بلغت إيرادات الشركة في الثلاثة أشهر الأولى من 2019 حوالى 2.5 مليار جنيه بنمو قدره 36.6‰.

وارتفعت أرباح النشاط إلى 705 مليون جنيه مقابل 533 مليون جنيه ليقفز صافي الربح المجمع للمجموعة (قبل خصم حقوق الأقلية) إلى 456.8 مليون جنيه مقابل 371.7 مليون جنيه في الفترة المقابلة من عام 2018 بنمو بلغ 23%.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية اليوم الأحد، أن أصول المجموعة ارتفعت في نهاية مارس 2019 إلى 25.65 مليار جنيه مقابل 25.2 مليار جنيه فى 31 ديسمبر 2018، وبلغ إجمالي حقوق الملكية في 31/3/2019 حوالي 11.7 مليار جنيه مقابل 11.4 مليار جنيه في 31/12/2018 .