ارتفاع صافى أرباح بايونيرز فى الربع الأول إلى 456 مليون جنيه بنمو 23%

كشفت القوائم المالية المجمعة المدققة لشركة بايونيرز القابضة للإستثمارات المالية، للربع الأول من 2019 عن ارتفاع مجمل أرباح المجموعة بنسبة 31.3% إلى 862 مليون جنيه مقابل 656.3 مليون جنيه للفترة المقابلة، حيث بلغت إيرادات الشركة في الثلاثة أشهر الأولى من 2019 حوالى 2.5 مليار جنيه بنمو قدره 36.6‰.
وارتفعت أرباح النشاط إلى 705 مليون جنيه مقابل 533 مليون جنيه ليقفز صافي الربح المجمع للمجموعة (قبل خصم حقوق الأقلية) إلى 456.8 مليون جنيه مقابل 371.7 مليون جنيه في الفترة المقابلة من عام 2018 بنمو بلغ 23%.
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