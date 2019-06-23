سوبر كورة
Ads
الأحد، 23 يونيو 2019 11:17 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ارتفاع صافى أرباح بايونيرز فى الربع الأول إلى 456 مليون جنيه بنمو 23%

الأحد، 23 يونيو 2019 10:23 ص
ارتفاع صافى أرباح بايونيرز فى الربع الأول إلى 456 مليون جنيه بنمو 23% تعليق وليد زكى رئيس مجلس إدارة شركة بايونيرز القابضة
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت القوائم المالية المجمعة المدققة لشركة بايونيرز القابضة للإستثمارات المالية، للربع الأول من 2019 عن ارتفاع مجمل أرباح المجموعة بنسبة 31.3% إلى 862 مليون جنيه مقابل  656.3 مليون جنيه للفترة المقابلة، حيث بلغت إيرادات الشركة في الثلاثة أشهر الأولى من 2019 حوالى 2.5 مليار جنيه بنمو قدره 36.6‰.

وارتفعت أرباح النشاط إلى 705 مليون جنيه مقابل 533 مليون جنيه ليقفز صافي الربح المجمع للمجموعة (قبل خصم حقوق الأقلية) إلى 456.8 مليون جنيه مقابل 371.7 مليون جنيه في الفترة المقابلة من عام 2018  بنمو بلغ 23%.

 
وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية اليوم الأحد، أن أصول المجموعة ارتفعت في نهاية مارس 2019  إلى 25.65 مليار جنيه مقابل 25.2 مليار جنيه فى 31 ديسمبر 2018، وبلغ إجمالي حقوق الملكية في 31/3/2019 حوالي 11.7 مليار جنيه مقابل 11.4 مليار جنيه في 31/12/2018 .

اخبار الاقتصاد

بايونيرز

ارباح بايونيرز

البورصة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد: ارتفاع الحرارة من الغد لنهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة تصل 40 درجة

الأرصاد: ارتفاع الحرارة من الغد لنهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة تصل 40 درجة

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 اليوم الأحد

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 اليوم الأحد

لو بتحب تربية الكلاب.. اعرف أغلى وأقدم أنواعها حول العالم

لو بتحب تربية الكلاب.. اعرف أغلى وأقدم أنواعها حول العالم

كنترولات الثانوية تتسلم نماذج إجابة الفيزياء والتاريخ لتقدير العينة العشوائية

كنترولات الثانوية تتسلم نماذج إجابة الفيزياء والتاريخ لتقدير العينة العشوائية

فيديو معلوماتى.. شروط تنفيذ حكم رؤية الصغار وفق قانون الأحوال الشخصية

فيديو معلوماتى.. شروط تنفيذ حكم رؤية الصغار وفق قانون الأحوال الشخصية

مواعيد مباريات اليوم الأحد 23 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 23 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

لو بتعانى من الضغط المنخفض.. اعرف الحل

لو بتعانى من الضغط المنخفض.. اعرف الحل

رويترز: مقتل رئيس حكومة ولاية أمهرة الإثيوبية.. وجنرال بالجيش وراء محاولة الانقلاب

رويترز: مقتل رئيس حكومة ولاية أمهرة الإثيوبية.. وجنرال بالجيش وراء محاولة الانقلاب

أجيرى يُهدد المقصرين في المنتخب بعد الفوز الصعب على زيمبابوي

أجيرى يُهدد المقصرين في المنتخب بعد الفوز الصعب على زيمبابوي

أسود السنغال تسعى لاصطياد ملوك تنزانيا فى غياب ساديو ماني

أسود السنغال تسعى لاصطياد ملوك تنزانيا فى غياب ساديو ماني

الأرصاد:طقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد:طقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

كل ما تريد معرفته عن طريقة استقبال البث الأرضى الرقمى لقناة تايم سبورت

كل ما تريد معرفته عن طريقة استقبال البث الأرضى الرقمى لقناة تايم سبورت

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة