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ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال "سيتشوان" فى الصين لـ31 مصابا

الأحد، 23 يونيو 2019 10:11 ص
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال "سيتشوان" فى الصين لـ31 مصابا زلزال فى الصين - أرشيفية
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ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذى ضرب محافظة قونجشيان بمدينة ييبين فى مقاطعة سيتشوان جنوب غربى الصين، مساء أمسن بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر، لتصل إلى 31 مصابا.

وذكر مسئولو المقاطعة – فى مؤتمر صحفى، اليوم الأحد - أن 21 من المصابين لا يزالون يتلقون العلاج فى المستشفيات، فيما غادر 10 مصابين المستشفى بعد تلقيهم العلاج، مشيرة إلى أن حالة المصابين مستقرة.

وأضاف مسئولو المقاطعة أن زلزالا بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر تم رصده صباح اليوم بالتوقيت المحلى لبكين فى محافظة قونجشيان بمدينة ييبين فى المقاطعة، لافتين فى الوقت نفسه إلى أن جهود الإغاثة لا تزال مستمرة، وأن إمدادات الكهرباء والمياه تم استعادتها بالكامل.

وكان زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر قد ضرب محافظة تشانجنينج التابعة لمدينة ييبين بمقاطعة سيتشوان، الاثنين الماضى، أسفر عن مصرع 13 شخصا وإصابة 220 آخرين، وتسبب فى إجلاء 80 ألف شخص.

 


زلزال فى الصين

زلزال بمقاطعة سيتشوان

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