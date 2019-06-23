ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود أسهم البنوك والخدمات

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.03% رابحا 0.49 نقطة ليصل إلى مستوى 1455.46 نقطة، مدفوع بصعود قطاعى البنوك التجارية والخدمات.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 2.9 مليون سهم، بقيمة قدرها 914 ألف دينار بحرينى.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع الخدمات بنسبة نمو 2.07% مدفوعا بصعود سهم إى بى إم تيرمينالز بنسبة 2.30%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 0.89% مدفوعا بصعود سهم المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 0.44%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.22%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.12%.