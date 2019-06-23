اختيار نائب وزير الزراعة الصينى لمنصب المدير العام الجديد للفاو

روما /أ ش أ/

انتخبت منظمة الأغدية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، اليوم الأحد، نائب وزير الزراعة الصينى تشو دونغ يو، فى منصب المدير العام للمنظمة، وذلك خلال الجولة الأولى للتصويت.

وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم أن دونغ يو حصل على 108 أصوات، مقابل 71 صوتا حصلت عليها كاترين جيزلين لانييل الرئيسة السابقة لوزارة الزراعة الفرنسية وهى مرشحة الاتحاد الأوروبي، و12 صوتا للمرشح دافيت كيرفاليدزى وزير الزراعة الجورجى السابق.

يذكر أن الانتخابات أجريت خلال المؤتمر الحادى والأربعين للمنظمة، المنعقد فى مقر الفاو بالعاصمة الإيطالية (روما).