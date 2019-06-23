اتحاد الألعاب الإلكترونية: 3.5 مليار دولار حجم صناعة الألعاب بالمنطقة

كتبت: هبة السيد

قال شريف عبد الباقى رئيس الاتحاد المصرى للألعاب الالكترونية فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن حجم صناعة الألعاب الإلكترونية فى المنطقة يصل إلى 3.5 مليار دولار، متوقعا أن يصل حجم هذه الصناعة عالميا إلى نحو 200 مليار دولار خلال العام المقبل.

كان الاتحاد الدولى للألعاب الإلكترونية قد أعلن عن تصدر مصر لترتيب الدول الأفريقية الأعضاء بالاتحاد والذى يبلغ عدد الدول التى تشترك فيه حول العالم ( 54 دولة ) وتتساوى مصر فى الترتيب العام مع سويسرا بالمركز رقم 17 والثانى عربيا بعد السعودية الذى احتلت المركز الثالث عالميا لحصول أحد لاعبيها على المركز الأول فى لعبة ( تكين ).

وتنفذ مصر مبادرة لتدريب 10 آلاف شاب مصرى وأفريقى على تصميم الألعاب الالكترونية والتطبيقات الرقمية والتى تحظى بسوق ضخم فى العالم وتأسيس 100 شركة متخصصة فى هذا المجال.