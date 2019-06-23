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االيوم.. 4 مؤتمرات صحفية لمنتخبات تونس ومالى وموريتانيا وأنجولا بالسويس

الأحد، 23 يونيو 2019 04:00 ص
االيوم.. 4 مؤتمرات صحفية لمنتخبات تونس ومالى وموريتانيا وأنجولا بالسويس افتتاح كأس الأمم الإفريقية
السويس – السيد فلاح

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قررت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية عن المجموعة الخامسة والتى تحتضنها مدينة السويس إقامة المؤتمرات الصحفية الخاصة بمنتخبات المجموعة اليوم الأحد حيث تقرر أن يبدأ المنتخب التونسى مؤتمره الصحفى فى تمام العاشرة صباحًا فى حضور المدير الفنى الفرنسى الآن جريس، فيما يحضر المدير الفنى لمنتخب أنجولا الصربى سردجان فاسيليفيتش المؤتمر الصحفى للفريق فى تمام الحادية عشر صباحًا، ويحضر المدير الفنى لمنتخب مالى محمد مجاسوبا المؤتمر الصحفى للفريق الثانية عشر ظهرًا، وتختتم المؤتمرات الصحفية بمنتخب موريتانيا الذى يمثله الفرنسى كورنتين مارتينيز .

ومن المقرر أن يحضر كل مدير فنى المؤتمر الصحفى بصحبه لاعب فى الفريق ثم يعقبه جولة على أرضية ملعب المباراة لمنتخبى مالى وموريتانيا لمدة ربع ساعة.

وتستضيف مصر النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة فى التاريخ، خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو المقبل، وتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث، وستقام المباريات على 6 ملاعب هى "القاهرة والدفاع الجوى والسلام والإسكندرية والإسماعيلية والسويس".

وتستضيف محافظة السويس المجموعة الخامسة التى تضم منتخبات "تونس ومالى وموريتانيا وانجولا"، على ملعب استاد السويس الرياضى.

ونظمت مصر بطولة أمم أفريقيا 5 مرات، حيث نظمت نسخة 1959 تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة وحصدت اللقب فى ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زائير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.

 


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