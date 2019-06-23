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إيقاف أبنية مخالفة ومصادرة خلاطة بحى عين شمس.. صور

الأحد، 23 يونيو 2019 01:27 م
إيقاف أبنية مخالفة ومصادرة خلاطة بحى عين شمس.. صور إيقاف أعمال بناء مخالفة فى عين شمس
كتب سيد الخلفاوى

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أوقفت الأجهزة التنفيذية لحى عين شمس شرق القاهرة، برئاسة المهندس ألبير ألفونس، أعمال بناء عقار بدون ترخيص بشارع يعقوب بطرس، وتم التحفظ على خلاطة وعدد من أدوات البناء والمعدات.

وفى السياق أكد رئيس حى عين شمس، أن إدارة الاشغالات أزالت كشك كان يتم تجخيزه وبناءه بالخشب والطوب خلف مكتبة الطفل، مشيرا إلى أنه لن يتم السماح لأحد بمخالف القوانين والتعدى على الأرصفة.

كما قاد المهندس ألبير ألفونس بالتنسيق مع إدارة الإشغالات المساعدين برفع الباعة الجائلين من شارع مصطفى حافظ، كما تم صيانة وإصلاح كابلات أعمدة الإنارة وتمت إنارة مربع مدرسة أم الأبطال وجارى استكمال صيانة باقى مربعات المساكن، كما تمت إنارة شارع عبد الهادى خطاب وشارع عبد العزيز عبد الدايم وحارة أبو خليفة من شارع القدس.

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حى عين شمس

عين شمس

البناء المخالف

الابنية اىمخالفة

محافظة القاهرة

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