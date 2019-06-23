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إنشاء قسم للعلوم السياسية فى جامعة الأزهر لتحصين الطلاب ضد الأفكار الهدامة

الأحد، 23 يونيو 2019 12:15 م
إنشاء قسم للعلوم السياسية فى جامعة الأزهر لتحصين الطلاب ضد الأفكار الهدامة جامعة الأزهر - أرشيفية
كتب لؤى على

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كشف الدكتور محمد يونس عبدالحليم عميد كلية التجارة بنين بجامعة الأزهر، أنه تقدم بمقترح لرئاسة الجامعة، بإقرار تدريس مادة الثقافة السياسية على جميع الطلبة والطالبات بكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم على غرار مادة الثقافة الإسلامية مؤكدا أن تعميم دراسة تلك المادة سيحدث نوعا من التوازن الثقافى والفكرى .

وأضاف يونس فى تصريحات له، انه يطالب كذلك وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات وكل المسؤلين عن التعليم العالى فى مصر بتدريس هذه المادة على جميع طلاب الجامعات المصرية الحكومية والخاصة لتوعية الطلاب وتثقيفهم وتحصينهم من الفكر الشاذ المتطرف الذى يأتى إلينا من جهات خارجية وعبر مواقع التواصل الاجتماعى والذى يهدف فى المقام الأول إلى هدم الدولة المصرية وتشوية صورتها.

وأضاف يونس أن دراسة العلوم السياسية يجعل الطلاب أكثر تفهما ووعيا لما يدور حولهم وننمى لهم الفكر الواعى حتى عند المعارضة تكون بشكل راقى دون عنف أو تخريب كما تعلم الشباب كيفية تقبل الأخر واحترام وجهات النظر المختلفة والنظر إلى الأمور بنظرة واقعية بعيدة عن التعصب الأعمى الذى يؤدى إلى الخراب والدمار.

وأضاف يونس اننا لاحظنا أن عدد كبيرمن الطلاب تأثروا بأفكار غريبة وانساقوا خلف دعوات العنف والتدمير ولذك بادرنا بإنشاء قسم للعلوم السياسية بالكلية وسيتم افتتاحه للدراسة به اعتبارا من العام الجامعى القادم 2019 -2020 وقد انتهت الكلية من وضع التصور الكامل والخطوط العريضة بالتعاون مع خبراء واساتذة من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وتعكف الكلية حاليا على وضع اللمسات النهائية لافتتاح هذا القسم


كلية التجارة بالازهر

جامعة الازهر

الازهر الشريف

مادة السياسة

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