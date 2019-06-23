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إنذار لسائقى الأجرة على طريق العريش القنطرة غير المنضبطين بسحب خطوط سيرهم

الأحد، 23 يونيو 2019 06:02 م
إنذار لسائقى الأجرة على طريق العريش القنطرة غير المنضبطين بسحب خطوط سيرهم مواقف الميكروباص - أرشيفية
شمال سيناء - محمد حسين

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وجهت إدارة المواقف بمجلس مدينة العريش بشمال سيناء اليوم، إنذارا للسائقين على سيارات نقل الركاب على خط السير بين العريش والقنطرة، بسحب تصاريح خطوط سيرهم فى حالة ورود شكاوى بتعمدهم عدم نقل الركاب.

وأوضح بيان لإدارة المواقف بالعريش، أنها تلقت شكاوى من بشأن عدم التزام سائقى خط سير القنطرة العريش، وقيامهم بالتحميل من خارج موقف القنطرة، والتفاوض على تعريفة ركوب مخالفة للتعريفة الرسمية.

وتم توجيه خطاب للإدارة العامة لمواقف الأقاليم بمحافظة الإسماعيلية، بالتنبيه مشددا على السائقين أنه فى حالة ورود شكاوى فى الفترة القادمة، لم تلتزم بتعليمات العمل المنظمة داخل المواقف، والمرتبطة بمصالح الجمهور، سيتم إلغاء خط سير السيارة، وعدم السماح لها بالتشغيل على خط سير القنطرة العريش.

 


شمال سيناء

العريش

طريق العريش القنطرة

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