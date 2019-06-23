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إغلاق معامل تحاليل بمركز ناصر ببنى سويف خالفت القانون واستغلت المواطنين

الأحد، 23 يونيو 2019 08:58 م
إغلاق معامل تحاليل بمركز ناصر ببنى سويف خالفت القانون واستغلت المواطنين إغلاق معامل تحاليل بمركز ناصر
بنى سويف- أيمن لطفى

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أغلقت مديرية الصحة ببنى سويف عددا من معامل التحاليل الموجودة بمحيط مستشفى عام  شمال المحافظة، لحين توفيق أوضاعها  وتلافى المخالفات القانونية فضلا عن استغلالها للمواطنين ، وذلك تنفيذا لتعليمات المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، وبإشراف من  الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزاره الصحة ، والدكتور أحمد بغدادي مدير إدارة الطب العلاجي بالمديرية .

وتلقت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة عدة شكاوى عن إستغلال مسؤولى معامل التحاليل الكائنة بمحيط مستشفى ناصر العام ، للمواطنين من المرضى ماديا ، وقاد الدكتور بسام رونز مدير الإدارة،  حملة على المعامل وتبين وجود مخالفات قانونية جثيمة ، بثلاثة منها أبرزها " العمل بدون ترخيص وعدم الالتزام بالشروط الصحية "، وأصدرت الصحة قرارات إغلاق لها نفذتها اليوم الأحد حملة قادها مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية وشاركت فيها الدكتورة نعمة أبو مسلم ، مدير الإدارة الصحية بمركز ومدينة ناصر ، ووضعت الشمع الأحمر على أبواب المعامل المخالفة . 
 
 
 

 


صحه بنى سويف

اداره العلاج الحر

اغلاق معامل التحاليل المخالفه

توفيق الاوضاع القانونيه

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