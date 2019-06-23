إغلاق معامل تحاليل بمركز ناصر ببنى سويف خالفت القانون واستغلت المواطنين

وتلقت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة عدة شكاوى عن إستغلال مسؤولى معامل التحاليل الكائنة بمحيط مستشفى ناصر العام ، للمواطنين من المرضى ماديا ، وقاد الدكتور بسام رونز مدير الإدارة، حملة على المعامل وتبين وجود مخالفات قانونية جثيمة ، بثلاثة منها أبرزها " العمل بدون ترخيص وعدم الالتزام بالشروط الصحية "، وأصدرت الصحة قرارات إغلاق لها نفذتها اليوم الأحد حملة قادها مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية وشاركت فيها الدكتورة نعمة أبو مسلم ، مدير الإدارة الصحية بمركز ومدينة ناصر ، ووضعت الشمع الأحمر على أبواب المعامل المخالفة .