إغلاق معامل تحاليل بمركز ناصر ببنى سويف خالفت القانون واستغلت المواطنين

أغلقت مديرية الصحة ببنى سويف عددا من معامل التحاليل الموجودة بمحيط مستشفى عام شمال المحافظة، لحين توفيق أوضاعها وتلافى المخالفات القانونية فضلا عن استغلالها للمواطنين ، وذلك تنفيذا لتعليمات المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، وبإشراف من الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزاره الصحة ، والدكتور أحمد بغدادي مدير إدارة الطب العلاجي بالمديرية .
وتلقت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة عدة شكاوى عن إستغلال مسؤولى معامل التحاليل الكائنة بمحيط مستشفى ناصر العام ، للمواطنين من المرضى ماديا ، وقاد الدكتور بسام رونز مدير الإدارة، حملة على المعامل وتبين وجود مخالفات قانونية جثيمة ، بثلاثة منها أبرزها " العمل بدون ترخيص وعدم الالتزام بالشروط الصحية "، وأصدرت الصحة قرارات إغلاق لها نفذتها اليوم الأحد حملة قادها مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية وشاركت فيها الدكتورة نعمة أبو مسلم ، مدير الإدارة الصحية بمركز ومدينة ناصر ، ووضعت الشمع الأحمر على أبواب المعامل المخالفة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة