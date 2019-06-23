إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بالشوم والعصى بسبب خلافات الجيرة بأسيوط

أصيب 4 أشخاص فى مشاجرة بالشوم والعصى بمركز منفلوط، بسبب خلافات الجيرة، وتم نقل المصابين لمستشفى منفلوط المركزى.

كان العميد حمدى هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، قد تلقى إخطاراً من رئيس مباحث مركز شرطة منفلوط، يفيد ورود بلاغ بوقوع مشاجرة بقرية بني مجد مركز منفلوط، وبالإنتقال والإسعاف تبين صحة البلاغ وتبين إصابة " م. ص. م" ،و "ز. ح"، و "ح. ف. ف" وآخر جار معرفة بياناته بجروح وكدمات وتم نقل المصابين إلى مستشفى منفلوط المركزى، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.