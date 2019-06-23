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إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على طريق العلمين

الأحد، 23 يونيو 2019 10:43 ص
إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على طريق العلمين حادث تصادم - أرشيفية
مطروح _ حسن مشالي

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أصيب 4 أشخاص، إثر حادث انقلاب سيارة، صباح اليوم، بالكيلو 8 على طريق العلمين- وادى النطرون، فى نطلق مدينة العلمين، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى للعلاج.
 
استقبل مستشفى العلمين المركزى، المصابين محمد حسن فراج " 21 سنة" مصاب باشتباه كسر بالفقرات العنقية، وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم، وحسن فراج مصطفي " 53 سنة" مصاب باشتباه PC، وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم، وصلاح احمد الصغير "55 سنة" مصاب باشتباه PC، وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم، وبسيوني علي إسماعيل "31 سنة" مصاب اشتباه PC، واشتباه كسر بإصبع ابهام اليد اليمني وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم.
 
تم تقديم الإسعافات الأولية وجارٍ علاج المصابين، وإخطار النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الحادث.
 
 

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