سوبر كورة
Ads
الأحد، 23 يونيو 2019 09:24 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

إصابة 19 شخصا إثر زلزال ضرب جنوب غرب الصين

الأحد، 23 يونيو 2019 08:58 ص
إصابة 19 شخصا إثر زلزال ضرب جنوب غرب الصين زلزال فى الصين - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت سلطات مقاطعة سيتشوان جنوب غربى الصين، اليوم الأحد، إصابة 19 شخصا على الأقل إثر الزلزال الذى ضرب محافظة قونجشيان بمدينة ييبين فى المقاطعة، مساء أمس، بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر.

وأضافت السلطات - فى بيان اليوم - أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقى العلاج، حيث إن حالتهم جميعا مستقرة، مشيرة إلى أن 11 مصابا منهم لا يزالون فى المستشفى للفحص والعلاج.

وكان زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر ضرب محافظة تشانجنينج التابعة لمدينة ييبين بمقاطعة سيتشوان، الاثنين الماضى، ما خلف 13 قتيلا و220 مصابا، وأدى إلى إجلاء 80 ألف شخص.

 

 

 


زلزال فى الصين

كوارث طبيعية فى الصين

مركز شبكات الزلازل الصينى

السلطات الصينية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب منطقة سكنية نائية شمال كاليفورنيا

الأحد، 23 يونيو 2019 08:34 ص

زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب جنوب غربى بويرتو ماديرو فى المكسيك

الأحد، 23 يونيو 2019 05:12 ص

زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب جنوب غربى الصين ولا أنباء عن أى خسائر

السبت، 22 يونيو 2019 05:53 م

زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب ولاية "ماهاراشترا" الهندية

الخميس، 20 يونيو 2019 08:38 ص

زلزال بقوة 6.5 درجة يهز إندونيسيا

الأربعاء، 19 يونيو 2019 08:24 م

زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب جزر كيرماديك فى نيوزيلندا

الأربعاء، 19 يونيو 2019 10:39 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مواعيد مباريات اليوم الأحد 23 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 23 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

لو بتعانى من الضغط المنخفض.. اعرف الحل

لو بتعانى من الضغط المنخفض.. اعرف الحل

رويترز: مقتل رئيس حكومة ولاية أمهرة الإثيوبية.. وجنرال بالجيش وراء محاولة الانقلاب

رويترز: مقتل رئيس حكومة ولاية أمهرة الإثيوبية.. وجنرال بالجيش وراء محاولة الانقلاب

أجيرى يُهدد المقصرين في المنتخب بعد الفوز الصعب على زيمبابوي

أجيرى يُهدد المقصرين في المنتخب بعد الفوز الصعب على زيمبابوي

أسود السنغال تسعى لاصطياد ملوك تنزانيا فى غياب ساديو ماني

أسود السنغال تسعى لاصطياد ملوك تنزانيا فى غياب ساديو ماني

الأرصاد:طقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد:طقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

كل ما تريد معرفته عن طريقة استقبال البث الأرضى الرقمى لقناة تايم سبورت

كل ما تريد معرفته عن طريقة استقبال البث الأرضى الرقمى لقناة تايم سبورت

شركات السياحة تبدأ إجراءات البصمة الحيوية لحجاج القطاع السياحى

شركات السياحة تبدأ إجراءات البصمة الحيوية لحجاج القطاع السياحى

مصدر بالكهرباء: ارتفاع قيمة الفواتير فى يونيو ليس له علاقة بالأسعار الجديدة

مصدر بالكهرباء: ارتفاع قيمة الفواتير فى يونيو ليس له علاقة بالأسعار الجديدة

5 فواكه تحتوي على مغذيات تمنع تساقط الشعر منهم البابايا

5 فواكه تحتوي على مغذيات تمنع تساقط الشعر منهم البابايا

"لو اتنصب عليك فى شقة".. "3 خطوات لازم تعملهم لضمان حقك"

"لو اتنصب عليك فى شقة".. "3 خطوات لازم تعملهم لضمان حقك"

شاهد.. أول قطار يعبر من روسيا إلى شبه جزيرة القرم

شاهد.. أول قطار يعبر من روسيا إلى شبه جزيرة القرم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة