إصابة 19 شخصا إثر زلزال ضرب جنوب غرب الصين

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أعلنت سلطات مقاطعة سيتشوان جنوب غربى الصين، اليوم الأحد، إصابة 19 شخصا على الأقل إثر الزلزال الذى ضرب محافظة قونجشيان بمدينة ييبين فى المقاطعة، مساء أمس، بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر.

وأضافت السلطات - فى بيان اليوم - أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقى العلاج، حيث إن حالتهم جميعا مستقرة، مشيرة إلى أن 11 مصابا منهم لا يزالون فى المستشفى للفحص والعلاج.

وكان زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر ضرب محافظة تشانجنينج التابعة لمدينة ييبين بمقاطعة سيتشوان، الاثنين الماضى، ما خلف 13 قتيلا و220 مصابا، وأدى إلى إجلاء 80 ألف شخص.