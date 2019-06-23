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إصابة مواطن وزوجته فى حادث انقلاب سيارة بالفيوم

الأحد، 23 يونيو 2019 05:20 م
إصابة مواطن وزوجته فى حادث انقلاب سيارة بالفيوم حادث تصادم - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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أصيب مواطن وزوجته، وسائق، بإصابات متنوعة، فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق القاهرة / الفيوم الصحراوى، بعد محطة الرسوم بنحو 3 كيلو فى اتجاه الفيوم.

تلقى اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة، وإصابة مستقليها بطريق القاهرة / الفيوم الصحراوى، بعد محطة الرسوم بنحو 3 كيلومترات فى اتجاه الفيوم.

وانتقلت مباحث المركز إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب السيارة رقم 53940 ملاكى بنى سويف، قيادة "عبدالرحمن.م.أ" 29 سنة - سائق، ومقيم بالمسلة، بدائرة قسم أول الفيوم، مصاب بكدمات وسجحات متفرقة بالجسم، وبرفقته كل من محمد محمد 69 سنة - بالمعاش، مصاب باشتباه نزيف داخلى بالمخ والبطن، وزوجته نعمات محمود 64 سنة - ربة منزل، مصابة باشتباه نزيف داخلى بالمخ والبطن، بسبب انفجار الإطار الأمامى الأيسر للسيارة، مما أدى لاختلال عجلة القيادة بيد قائدها أثناء السير وانقلابها.

وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام، وتقرر خروج قائد السيارة، ومتابعة باقى المصابين، وإزالة آثار الحادث، والتحفظ على السيارة.

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 9919 لسنة 2019م جنح مركز شرطة طامية، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 


محافظه الفيوم

امن الفيوم

حادث تصادم

مستشفى الفيوم العام

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