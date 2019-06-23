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إصابة رجل إطفاء خلال السيطرة على حريق شقة بالوراق

الأحد، 23 يونيو 2019 12:03 م
إصابة رجل إطفاء خلال السيطرة على حريق شقة بالوراق رجال الحماية المدنية
كتب بهجت أبو ضيف

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أصيب فرد شرطة من قوة الحماية المدنية بالجيزة، خلال المشاركة فى إطفاء حريق شب بشقة بالوراق اليوم الأحد.

وذكر مصدر أمنى، أنه تم نقل المصاب لمستشفى الوراق، بعد إصابته بعدة حروق، وجار إسعافه، مضيفا أن الحريق شب بإحدى الغرف وانتقل لباقى أنحاء الشقة، وتمت السيطرة عليه.

تلقت غرفة النجدة، بلاغا يفيد نشوب حريق بشقة بالوراق، فتم إخطار الحماية المدنية، حيث انتقل رجال الإطفاء، وبصحبتهم 3 سيارات، لإخماد الحريق، والسيطرة عليه قبل امتداده للعقارات المجاورة. وتم تحرير محضر بالواقعة، تمهيدا لإخطار النيابة للتحقيق.


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