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إخلاء عقار من السكان بعد سقوط سقف الدور الرابع بمدينة طلخا بالدقهلية

الأحد، 23 يونيو 2019 09:39 م
إخلاء عقار من السكان بعد سقوط سقف الدور الرابع بمدينة طلخا بالدقهلية اخلاء عقار -ارشيفيه
الدقهلية شريف الديب

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قرر رئيس مجلس مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية إخلاء عقار سقط سقف الدور الرابع على الثالث، وقد تلقى مجلس المدينة إخطارا من شرطة النجدة بسقوط سقف الدور الرابع من عقار سكنى بشارع المدرسة المهنية خلف المعهد الدينى.
 
وعلى الفور توجهت قوة أمنية من مركز الشرطة إلى مكان العقار، وقوات الدفاع المدنى وسيارة إسعاف، كما توجهت الإدارة الهندسية إلى مكان العقار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتم إخلاء العقار لحين فحصة لحين عرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، ولم يسفر الحادث عن إصابات بشرية.
 
 

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