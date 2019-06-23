إخلاء سبيل 4 موظفين بمحليات الشرقية مكنوا شخصا من بناء عقار مخالف

الشرقية- فتحية الديب

قررت نيابة أبو كبير العامة بالشرقية، برئاسة أحمد حسان، مدير النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، إخلاء سبيل 4 من موظفى المحليات، لتمكينهم شخصا من بناء عقار مخالف، وعدم اتخاذ الإجراءت القانونية، وذلك بضمان محل وظيفتهم علي ذمة التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وجود تعديات بدائرة مركز ومدينة أبو كبير بالشرقية، نتيجة تواطؤ بعض مسئولى إحدى الوحدات المحلية بمحافظة الشرقية مع بعض ملاك العقارات، وتمكينهم من بناء عقارات سكنية بالمخالفة لشروط الترخيص الممنوح لهم.

وكشفت تحريات فرع الإدارة بشرق الدلتا صحة تلك المعلومات، وأن أربعة موظفين بإحدى الوحدات المحلية بمحافظة الشرقية، استغلوا مواقعهم الوظيفية والتواطؤ مع أحد الأشخاص (مقيم بدائرة مركز شرطة أبوكبير) بتمكينه من بناء عقار سكنى، بدون تقديم مستند ملكية للأرض محل الترخيص، فضلاً عن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه بشأن مخالفة شروط الترخيص والرسومات الهندسية، بالمخالفة للقانون.

وتأكد ذلك بتقرير اللجنة المشكلة من الجهات المختصة، وتم الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة وأرفقت بالأوراق، وعقب تقنين الإجراءات تم استدعاء المتحرى عنهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم للواقعة، ووجه اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.