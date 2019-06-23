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إحباط تسلل 47 شخصاً من محافظات مختلفة إلى ليبيا عن طريق السلوم

الأحد، 23 يونيو 2019 05:54 م
إحباط تسلل 47 شخصاً من محافظات مختلفة إلى ليبيا عن طريق السلوم منفذ السلوم -ارشيفية
مطروح _ حسن مشالى

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تمكنت قوات الأمن، من إحباط تسلل 47 شخصا من محافظات مختلفة إلى ليبيا، عن طريق السلوم، حيث تم ضبطهم أثناء محاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضي الليبية، بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات الصحراوية.
 
تلقى اللواء هشام نصر  ، مدير أمن مطروح، إخطاراً من قسم شرطة الترحيلات بوصول 47 متهما والتحفظ عليهم لحين انتهاء الإجراءات القانونية، بعد ضبطهم بمعرفة قوات الأمن، أثناء محاولتهم تسلل حدود البلاد بطريقة غير شرعية إلى الجانب الليبي، وجارِ فحصهم جنائيا وسياسيا وعرضهم على النيابة المختصة.
 
 
 
 

محافظة مطروح

السلوم

تسلل الحدود

ليبيا

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