إجراءات مشدد لتصدير الخضر والفاكهة.. و1.638 مليون طن موالح مصدرة

كتب عز النوبى

أكد تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى، بشأن الصادرات الزراعية ، ارتفاع صادرات الموالح لمليون و638 ألف طن لجميع الأسواق العالمية، وجارى الشحن والتصدير طبقا للإجراءات والشروط الحجرية.

وقال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، إن موسم صادرت الخضر والفاكهة يشهد زيادة ملحوظة فى الصادرات ، وسط إجراءات مشددة على جميع صادرات الخضر والفاكهة، تضمن زيادة صادرات المنتجات الزراعية لجميع الأسواق العالمية، وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات.

وأضاف "العطار"، أن إدراة الحجر الزراعى تواصل تطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التى تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمان المواصفات العالمية حفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة.

وتابع ،أن هناك إجراءات صارمة ضد الشركات غير الملتزمة بتطبيق الإجراءات المتبعة فى التصدير ، وفى حالة مخالفتها للإجراءات يتم وقف الشركة وإحالتها إلى النيابة العامة وقف التعامل مع الإدارة المركزية للحجر الزراعى، بالإضافة إلى استخدام الأختام الجديدة لدى أجهزة الحجر الزراعى فى تبخير باليتات الخشب المستخدمة فى نقل المنتجات الزراعية