إثيوبيا تعلن اعتقال منفذى الهجوم على رئيس الأركان فى محاولة الإنقلاب الفاشلة

أديس أبابا /أ ش أ/

أعلن رئيس وزراء إثيوبيا آبى أحمد، إلقاء القبض على منفذى الهجوم على رئيس أركان الجيش الإثيوبى سيرى ميكونين، ورئيس إقليم أمهرا أمباتشيو ميكونين، والذى اسفر عن مقتلهما بالإضافة إلى شخصين آخرين خلال محاولة انقلاب فاشلة فى إقليم أمهرا شمالى البلاد.

ونقلت صحيفة (إثيوبيا أوبزرفر) المستقلة- على موقعها الإلكتروني-عن رئيس الوزراء الاثيوبى قوله إنه تم دفع أموال لأفراد حرس رئيس الأركان من قبل أشخاص مأجورين؛ لتنفيذ الهجوم.

وقالت " إن مستشار رئيس إقليم أمهرا إزيز واسي، بالإضافة إلى جيزاى أبيرا مسئول رفيع المستوى الجيش الإثيوبى قتلا خلال محاولة الانقلاب".

كان رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد- قد اعلن فى خطاب تلفزيونى بعد منتصف الليلة الماضية- تعرض رئيس الأركان لهجوم فى الوقت الذى أُحبطت فيه محاولة انقلاب على الحكومة فى إقليم أمهرا.