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أمن أسيوط: مجموعات قتالية وأقوال أمنية لتأمين أفواج زوار الدير المحرق

الأحد، 23 يونيو 2019 04:27 م
أمن أسيوط: مجموعات قتالية وأقوال أمنية لتأمين أفواج زوار الدير المحرق قوات أمن - أرشيفية
أسيوط-هيثم البدري

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قال مصدر أمنى بمديرية أمن أسيوط، إن مديرية أمن أسيوط وضعت خطة محكمة ومدروسة لتأمين احتفالات الدير المحرق بتكريس أول كنيسة على اسم السيدة العذراء مريم فى مدينة فيلبى، وعيد حالة الحديد حيث تم الدفع بمجموعات قتالية، وقوات من الأمن المركزى بقيادة عميد ونائب قطاع وذلك لتأمين محيط الدير ومداخل الدير ومخارجه فضلا عن انتشار البوابات الإلكترونية والكلاب البوليسية على مداخل الدير ونشر المخبرين السريين فى كافة انحاء الدير ونشر سيارات الإسعاف والحماية المدنية بمحيط الدير

 

وأضاف المصدر، أن مديرية الأمن سيرت أقوالا أمنية مدعومة بمجموعات قتالية لتأمين خطوط سير الأفواج التى تأتى لزيارة الدير بدءا من الطريق الصحراوى وصولا للزراعى، وللدير نفسه، وأن هذه التأمينات مستمرة على مدار 24 ساعة وحتى انتهاء الاحتفالات.

 

يذكر أن دير السيدة العذراء المحرق بالقوصية، يبدأ الاحتفالات السنوية من يوم 18 وحتى 28 يونيو من كل عام وذلك تذكار تكريس أول كنيسة على أسم السيدة العذراء مريم فى مدينة فيلبى، وعيد حالة الحديد ويغلب على الاحتفالات الجانب الروحى وتقام الصلوات والترانيم احتفالا بالعيد.


اسيوط

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