ألمانيا تروج لنفسها كوجهة سياحية تراعى البيئة والاستدامة فى حملتها خلال 2019

كتبت آمال رسلان

أطلقت ألمانيا حملة سياحية للسياحة المستدامة، تحت عنوان " ألمانيا.. وجهة سياحية فريدة بطبيعة الحال – تراعى البيئة والاستدامة"، وذلك للترويج من خلالها لمقاصدها كمناطق سياحية تحافظ على البيئة.

وتشمل الحملة العديد من العناصر التى يتم الترويج لها، منها أن البنية التحتية للنقل تم تدشينها بشكل صديق للبيئة، كما أن بها مدن خضراء ممتازة، ويتم تقديم خدمات سياحية وفق معايير السياحة المستدامة ويتم مراجعتها باستمرار، ويوجد بها 23 ألف مزرعة عضوية.

كما شملت الحملة الترويج إلى وجود مسارات طرق إقليمية مخصصة للدراجات، ومسارات مريحة للمشى والتأمل فى الأماكن الطبيعية والغابات، وأكثر من 130 من الحدائق الوطنية الطبيعية ذات المناظر الخلابة.

كذلك تضمنت عناصر الحملة التسويق لوجود 44 موقع تراث عالمى تابعين لليونيسكو، ووجود شبكة متطورة من الممرات المائية ببحر الشمال وأنهار الراين والأودر والدانوب وإلبه والماين.

وكشفت أرقام منظمة السياحة العالمية أن ألمانيا دخلها عام 2018 عدد 39 مليون سائح، وبلغ إجمالى الإيرادات السياحية المباشرة 105 مليار دولار، وإجمالى القيمة المضافة للاقتصاد الألمانى من صناعة السياحة بشكل مباشر وغير مباشر بلغت 213,5 مليار يورو وتوفر فرص عمل لحوالى 3 مليون ألماني.

أما عدد الليالى السياحية التى قضاها السائحون فى ألمانيا خلال عام 2018 كانت 477,6 مليون ليلة سياحية مقابل 459,6 مليون ليلة سياحية عام 2017، وبلغ متوسط إنفاق السائحين فى ألمانيا خلال عام 2018، 95 يورو فى اليوم.

و أكثر المدن الألمانية استقبالاً للسائحين خلال عام 2018 كانت على التوالي: برلين 13,5 مليون سائح، ميونيخ 8,3 مليون سائح، هامبورج 7,2 مليون سائح، فرانكفورت ماين 5,9 مليون سائح، كولن (كولونيا) 3,7 مليون سائح، وإجمالى الإنفاق الاستهلاكى للسائحين فى ألمانيا بلغ 287,2 مليار يورو.