أسعار العملات اليوم الأحد 23-6-2019 والتباين يسود تعاملات بداية الأسبوع

كتبت- هبة حسام

سيطر التباين على تعاملات البنوك اليوم الأحد الموافق 23-6-2019، بداية تعاملات الأسبوع المصرفى، فى أسعار العملات أمام الجنيه المصرى، مسجلة اختلافا عن سعر إغلاق ختام الأسبوع.

"اليوم السابع" ينشر أسعار العملات لتعاملات أول أيام الأسبوع، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن عدد من البنوك والمصارف العاملة فى السوق المصرفى المصرى فى مقدمتها البنك الأهلى، وقد جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم فى مصر

انخفض سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد، مقارنة بسعر الإغلاق الذى سجله ختام تعاملات الأسبوع يوم الخميس الماضى، بالغا 16.65 جنيه للشراء، و 17.75 جنيها للبيع، وفقا لبيانات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.62 جنيه للشراء

16.75 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.65 جنيه للشراء

16.75 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

16.65 جنيه للشراء

16.75 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.65 جنيه للشراء

16.75 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.64 جنيه للشراء

16.74 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.65 جنيه للشراء

16.75 جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبى اليوم

ارتفع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه، مقارنة بختام تعاملات نهاية الأسبوع، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.78 جنيه للشراء، 19.05 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى ارتفاعا أمام الجنيه المصرى اليوم، مقارنة بختام تعاملات نهاية الأسبوع، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى الآن، بلغ "الاسترلينى" 21.05 جنيه للشراء، و 21.35 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

واصل سعر صرف الريال السعودى استقراره أمام الجنيه المصرى، عند سعر إغلاق يوم الخميس الماضى بمختلف البنوك، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى الآن، سجل سعر الريال 4.43 جنيه للشراء، و 4.46 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

تراجع سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وفى التعاملات الصباحية للبنك الأهلى المصرى، سجل، 54.75 جنيه للشراء، 55.15 جنيه للبيع.